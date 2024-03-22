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***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.03.2024 09:07
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin


***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 56.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 112.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAKM00016 34.720.000 34.720.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, MAKIM, TREMAKM00024 Hamiline
B Grubu, MAKIM, TREMAKM00024 21.280.000 21.280.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, MAKIM, TREMAKM00024 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 56.000.000 56.000.000,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 56.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.02.2024
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.03.2024
SPK Başvuru Tarihi 01.02.2024
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 21.03.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 56.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmak suretiyle 56.000.000-TL'den 112.000.000-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek olan 56.000.000-TL itibari değerdeki paylara ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.2024 tarih ve 2024/16 sayılı bülteni ile yayınlanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadili.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261326


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