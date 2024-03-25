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***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.03.2024 13:54
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin


***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı İhraç Belgesi ve Hak Kullanım Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 56.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 112.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAKM00016 34.720.000 34.720.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, MAKIM, TREMAKM00024 Hamiline
B Grubu, MAKIM, TREMAKM00024 21.280.000 21.280.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, MAKIM, TREMAKM00024 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 56.000.000 56.000.000,000 100,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 26.03.2024

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 56.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.02.2024
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.03.2024
SPK Başvuru Tarihi 01.02.2024
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 21.03.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 28.03.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 27.03.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 56.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmak suretiyle 56.000.000-TL'den 112.000.000-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek olan 56.000.000-TL itibari değerdeki paylara ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.03.2024 tarih ve 17/426 sayılı kararıyla onaylanmış olup İhraç belgesi ve esas sözleşme tadili ekte yer almaktadır.
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri 25.03.2024 tarihli toplantısında Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 26.03.2024 olarak belirlenmesine karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihraç belgesi.pdf
EK: 2 tadil metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261857


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