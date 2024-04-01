***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı TescilYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2024Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 56.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 112.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAKM00016 34.720.000 34.720.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, MAKIM, TREMAKM00024 HamilineB Grubu, MAKIM, TREMAKM00024 21.280.000 21.280.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, MAKIM, TREMAKM00024 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 56.000.000 56.000.000,000 100,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 26.03.2024İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 56.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.02.2024Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.03.2024SPK Başvuru Tarihi 01.02.2024SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 21.03.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 28.03.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 27.03.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 29.03.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 56.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmak suretiyle 56.000.000-TL'den 112.000.000-TL'ye artırılmasına ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin ekte yer aldığı yeni şekliyle 29.03.2024 tarihinde tescil edilmiş olup 01.04.2024 tarih ve 11055 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 ihraç belgesi.pdfEK: 2 tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265108BIST