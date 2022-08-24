***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.08.2022 14:47
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TACETTİN İLERİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 06.02.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 30.97 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
AHMET GÖNÜLLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elektrik Mühendisi 06.02.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili / AR-GE Sorumlusu Evet 30.97 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
SÜLEYMAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 07.09.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili İntermak Makine İmalat San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd. , Imicryl Diş Malzemeleri San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
TACETTİN İLERİ Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı
ABDURRAHMAN İLERİ Genel Müdür Maden Mühendisi / Metalurjist Genel Müdür
AHMET GÖNÜLLÜ Yönetim Kurulu Başkan Vekili / AR-GE Sorumlusu Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Vekili / AR-GE Sorumlusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057980
BIST
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|HKTM
|17,71
|3.317.242
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.509.838
|% 9,99
|
|OBASE
|17,42
|222.360.575
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.465.259
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
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|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
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|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
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|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
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|CMBTN
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|52.160.057
|% -6,87
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|THYAO
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|9.101.289.502
|% 3,17
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|ISCTR
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|% -4,76
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|YKBNK
|6,14
|3.646.365.940
|% -2,23
|
|AKBNK
|11,17
|3.088.200.830
|% -2,70
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|GARAN
|23,36
|2.922.829.886
|% 1,21
|
|YKBNK
|6,14
|3.646.365.940
|% -2,23
|
|ISCTR
|7,81
|4.315.435.229
|% -4,76
|
|EKGYO
|3,90
|1.912.152.272
|% -1,76
|
|ALBRK
|2,36
|902.384.525
|% 3,06
|
|AKBNK
|11,17
|3.088.200.830
|% -2,70
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,1553
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|% 0,28
|
|Euro
|18,0266
|18,0350
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,2965
|21,4033
|% -0,32
|
|Frank
|18,6919
|18,8045
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8176
|4,8417
|% 0,19
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-3,99
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|Altın Gr.
|1.018
|1.019
|0,60
|
|Cumhuriyet
|6.802
|6.905
|-13,00
|
|Tam
|6.834
|6.885
|-31,00
|
|Yarım
|3.330
|3.366
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.682
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,98
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|-0,05
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|B. Petrol
|100
|100
|-0,28
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