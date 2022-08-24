***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTACETTİN İLERİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 06.02.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 30.97 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırAHMET GÖNÜLLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elektrik Mühendisi 06.02.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili / AR-GE Sorumlusu Evet 30.97 A Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediSÜLEYMAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 07.09.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili İntermak Makine İmalat San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd. , Imicryl Diş Malzemeleri San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Evet Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerTACETTİN İLERİ Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu BaşkanıABDURRAHMAN İLERİ Genel Müdür Maden Mühendisi / Metalurjist Genel MüdürAHMET GÖNÜLLÜ Yönetim Kurulu Başkan Vekili / AR-GE Sorumlusu Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Vekili / AR-GE Sorumlusuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057980BIST