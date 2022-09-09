***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.09.2022 10:43
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Onur Çelik Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 22.06.2022 0312 267 56 87 yatirimciiliskileri@makim.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 924733
Necati Özen Mali işler Müdürü 22.06.2022 03122675687 yatirimciiliskileri@makim.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061847
BIST
11:553.526
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 89,08
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.527
En Düşük
3.452
11:5518,2447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 18,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
11:5518,4195
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1901
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
11:551.013,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 11,97
|Açılış
|: 1.013,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler11:55
|GARAN
|26,18
|2.683.137.021
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.363.005.520
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|801.179
|% 9,98
|
|VAKBN
|12,95
|253.417.766
|% 9,93
|
|HURGZ
|2,28
|50.903.116
|% 9,62
|
|HEDEF
|9,31
|22.996.107
|% -5,10
|
|MTRKS
|36,56
|33.931.496
|% -4,14
|
|TSPOR
|5,27
|68.616.053
|% -4,01
|
|DOGUB
|9,80
|2.993.794
|% -3,54
|
|SELGD
|6,05
|1.924.983
|% -3,20
|
|YKBNK
|9,22
|4.670.163.674
|% 8,34
|
|GARAN
|26,18
|2.683.137.021
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,28
|2.457.497.587
|% 8,58
|
|THYAO
|73,20
|1.821.199.427
|% 0,27
|
|EKGYO
|5,04
|1.703.977.079
|% 3,07
|
|YKBNK
|9,22
|4.670.163.674
|% 8,34
|
|EKGYO
|5,04
|1.703.977.079
|% 3,07
|
|HALKB
|13,76
|1.363.005.520
|% 9,99
|
|ALBRK
|2,50
|212.078.431
|% 4,17
|
|PETKM
|15,71
|1.135.463.465
|% 3,70
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2367
|18,2447
|% 0,12
|
|Euro
|18,4126
|18,4195
|% 1,04
|
|Sterlin
|21,1609
|21,2671
|% 1,22
|
|Frank
|18,9807
|19,0950
|% 1,44
|
|Riyal
|4,8394
|4,8637
|% 0,07
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|19,14
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|11,79
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.809
|6.874
|45,00
|
|Yarım
|3.318
|3.360
|22,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.681
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,90
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|0,22
|
|B. Petrol
|90,80
|90,80
|1,65
|
Seans Raporu
11:55
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