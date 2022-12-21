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***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.12.2022 18:19
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TACETTİN İLERİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 06.02.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 30.97 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
AHMET GÖNÜLLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elektrik Mühendisi 06.02.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili / AR-GE Sorumlusu Evet 30.97 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089046


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BFREN 4.062,00 117.913.089 % 10,00  
KONYA 3.356,10 348.092.277 % 10,00  
OSMEN 69,30 15.155.110 % 10,00  
ETILR 14,08 54.074.524 % 10,00  
EGEEN 5.342,20 647.293.842 % 10,00  
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Frank 20,0433 20,1640 % 0,02  
Riyal 4,9460 4,9708 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.816 1.817 -0,96  
Altın Gr. 1.090 1.090 -0,22  
Cumhuriyet 7.313 7.423 51,00  
Tam 7.347 7.406 9,00  
Yarım 3.558 3.621 5,00  
Çeyrek 1.784 1.810 3,00  
Gümüş.Ons 23,99 24,03 -0,17  
Gümüş Gr. 14,39 14,41 -0,09  
B. Petrol 82,08 82,08 2,09  
Seans Raporu 18:05
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