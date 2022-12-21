***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.12.2022 18:19
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TACETTİN İLERİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 06.02.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 30.97 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
AHMET GÖNÜLLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elektrik Mühendisi 06.02.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili / AR-GE Sorumlusu Evet 30.97 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089046
BIST
18:055.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 10,11
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
18:0518,6651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
18:0519,7916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0177
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7648
18:051.090,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,08
|Açılış
|: 1.090,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.094,67
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|4.062,00
|117.913.089
|% 10,00
|
|KONYA
|3.356,10
|348.092.277
|% 10,00
|
|OSMEN
|69,30
|15.155.110
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|54.074.524
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|647.293.842
|% 10,00
|
|ARASE
|205,30
|313.300.815
|% -9,16
|
|ITTFH
|3,75
|211.818.702
|% -8,54
|
|YBTAS
|55.000,00
|2.887.495
|% -8,33
|
|MAKTK
|6,40
|138.390.394
|% -7,38
|
|RYSAS
|23,26
|75.262.581
|% -6,96
|
|KRDMD
|18,96
|8.184.581.336
|% 4,12
|
|THYAO
|142,90
|7.320.225.991
|% -2,06
|
|ASELS
|59,25
|6.046.256.198
|% -2,87
|
|EREGL
|42,12
|5.874.053.616
|% 0,43
|
|AKBNK
|19,95
|5.668.311.409
|% -0,25
|
|EKGYO
|8,04
|4.057.912.915
|% -1,83
|
|KRDMD
|18,96
|8.184.581.336
|% 4,12
|
|ISCTR
|12,76
|5.127.893.339
|% -1,54
|
|VAKBN
|12,28
|4.972.907.679
|% -3,23
|
|YKBNK
|12,00
|4.622.085.222
|% -2,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6530
|18,6703
|% 0,10
|
|Euro
|19,7657
|19,8007
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,4468
|22,5593
|% -0,85
|
|Frank
|20,0433
|20,1640
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9460
|4,9708
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-0,96
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|7.313
|7.423
|51,00
|
|Tam
|7.347
|7.406
|9,00
|
|Yarım
|3.558
|3.621
|5,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.810
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,39
|14,41
|-0,09
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|2,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 5, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 115, 793.00 milyon TL de
-
17:58KRDMD
Yüzde 4.67 oranında artışla 19.06 lira fiyatla işlem gören hissede 409, 344, 453 adet işlem
-
17:57SASA
Yüzde 5.57 oranında artışla 125.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 652, 482 adet işlem
-
17:56LKMNH
Yüzde 4.72 oranında artışla 31.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 349, 225 adet işlem
-
17:55EDIP
Yüzde 6.46 oranında artışla 10.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 652, 610 adet işlem