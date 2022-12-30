***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.12.2022 12:33
Yönetim Kurulu Başkan Vekili / AR-GE Sorumlusu Evet 30.97 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
AHMET OZAN ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 27.12.2022 İcrada Görevli Değil İS Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Angora Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
EMİR ÇETİNKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 27.12.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082682 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi
VOLKAN ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 27.12.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082682 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi,Denetim Komitesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ABDURRAHMAN İLERİ Genel Müdür Maden Mühendisi / Metalurjist Genel Müdür/Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091395
BIST
15:365.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 79,13
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.511
15:3618,7174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
15:3619,9985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0103
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
15:361.094,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,48
|Açılış
|: 1.094,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler15:36
|TERA
|19,48
|3.200.895
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|91.097.425
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|76.565.443
|% 9,94
|
|BRKSN
|23,46
|3.890.613
|% 9,93
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|423.676.572
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|70.506.061
|% -9,98
|
|BRKVY
|37,04
|346.832.210
|% -5,94
|
|ASELS
|62,15
|7.477.232.545
|% 5,70
|
|TUPRS
|533,30
|4.425.811.637
|% 5,29
|
|THYAO
|144,00
|4.174.998.981
|% 1,19
|
|PETKM
|20,34
|3.348.762.704
|% 2,42
|
|TCELL
|39,24
|3.043.504.652
|% 2,72
|
|EKGYO
|8,87
|3.025.468.941
|% 2,90
|
|DOHOL
|10,74
|3.003.079.266
|% 5,92
|
|YKBNK
|11,95
|2.198.444.003
|% -0,42
|
|PETKM
|20,34
|3.348.762.704
|% 2,42
|
|ISCTR
|13,03
|2.039.000.283
|% 0,85
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7112
|18,7174
|% 0,06
|
|Euro
|19,9889
|19,9985
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,4823
|22,5950
|% -0,11
|
|Frank
|20,1946
|20,3162
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9612
|4,9861
|% 0,03
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,44
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,59
|
|Cumhuriyet
|7.341
|7.452
|15,00
|
|Tam
|7.381
|7.432
|-1,00
|
|Yarım
|3.574
|3.632
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.793
|1.816
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|0,04
|
|B. Petrol
|83,34
|83,34
|-0,12
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
-
15:50XU100
Endeks 5, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 76, 230.00 milyon TL de
-
15:50TTKOM
Yüzde 5.77 oranında artışla 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 555, 640 adet işlem
-
15:49LOGO
Yüzde 4.58 oranında artışla 68.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 353, 210 adet işlem
-
15:48PRKME
Yüzde 4.86 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 284, 397 adet işlem
-
15:47BIOEN
Yüzde 8.23 oranında artışla 18.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 938, 186 adet işlem