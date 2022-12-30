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***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.12.2022 12:33
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

Yönetim Kurulu Başkan Vekili / AR-GE Sorumlusu Evet 30.97 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
AHMET OZAN ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 27.12.2022 İcrada Görevli Değil İS Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Angora Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
EMİR ÇETİNKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 27.12.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082682 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi
VOLKAN ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 27.12.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082682 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi,Denetim Komitesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ABDURRAHMAN İLERİ Genel Müdür Maden Mühendisi / Metalurjist Genel Müdür/Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091395


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