***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.04.2023 18:04
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TACETTİN İLERİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 06.02.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür Evet 30.97 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
AHMET GÖNÜLLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elektrik Mühendisi 06.02.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili / AR-GE Sorumlusu Evet 30.97 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
AHMET OZAN ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 27.12.2022 İcrada Görevli Değil İS Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Angora Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123235 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi
EMİR ÇETİNKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 27.12.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082682 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi
VOLKAN ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 27.12.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082682 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi,Denetim Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133960
BIST
18:054.925
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|23,32
|109.044.901
|% 10,00
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|MRSHL
|529,10
|15.709.919
|% 10,00
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|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,60
|23.630.180
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|38.999.755
|% 9,97
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|ONCSM
|116,30
|141.816.481
|% -9,98
|
|TMPOL
|32,50
|127.311.201
|% -9,97
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|KSTUR
|315,00
|869.305
|% -6,53
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|POLTK
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|29.869.208
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|DITAS
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|KOZAL
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|THYAO
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|2.805.774.922
|% 0,16
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|ASTOR
|56,70
|2.193.545.147
|% -3,49
|
|EREGL
|34,86
|1.933.893.933
|% 0,06
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|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
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|EKGYO
|6,69
|1.536.067.336
|% 4,37
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|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
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|AKFYE
|15,17
|1.564.371.819
|% 1,13
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|SKBNK
|2,49
|245.957.464
|% -0,80
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|ISCTR
|11,81
|1.126.570.545
|% -1,34
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,2258
|19,2544
|% 0,02
|
|Euro
|20,9611
|21,0764
|% 0,20
|
|Sterlin
|23,8271
|23,9466
|% -0,16
|
|Frank
|21,1792
|21,3068
|% -0,05
|
|Riyal
|5,1155
|5,1412
|% 0,02
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,67
|
|Cumhuriyet
|8.489
|8.618
|46,00
|
|Tam
|8.523
|8.596
|33,00
|
|Yarım
|4.162
|4.206
|16,00
|
|Çeyrek
|2.081
|2.103
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
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