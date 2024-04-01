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***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.04.2024 16:22
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 34720000 TRY 31 Yönetim Kuruluna Aday Göstermede ve Oyda İmtiyaz Vardır. İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 77280000 TRY 69 İmtiyaz Yoktur. İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265110


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 13,97 1.009.256.399 % 10,00  
SELVA 17,05 57.048.722 % 10,00  
ISATR 1.896.897,50 1.896.898 % 10,00  
ERSU 47,40 71.732.529 % 9,98  
EUKYO 28,44 17.442.713 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1145 32,1439 % -0,79  
Euro 34,4438 34,6076 % -1,23  
Sterlin 40,3629 40,5652 % -2,66  
Frank 35,5640 35,7422 % -2,35  
Riyal 8,5771 8,6201 % -2,00  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,97 25,00 % 0,66  
Platin 901,32 903,05 % 0,66  
Paladyum 997,24 999,47 % 0,66  
Brent Pet. 87,87 87,87 % 0,66  
Altın Ons 2.238,51 2.238,81 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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