***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 34720000 TRY 31 Yönetim Kuruluna Aday Göstermede ve Oyda İmtiyaz Vardır. İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 77280000 TRY 69 İmtiyaz Yoktur. İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265110BIST