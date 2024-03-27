***MAKIM* *TCD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
27.03.2024 09:00
***MAKIM******TCD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MAKIM]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262962
BIST
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11:388.766
En Düşük
|Değişim
|: -0,47%
|| -41,18
|Açılış
|: 8.834
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|Önceki Kapanış
|: 8.807
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8.749
En Yüksek
8.851
11:3832,2313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0579
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2374
En Düşük
32,1073
11:3835,0998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
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|Açılış
|: 35,1000
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|Önceki Kapanış
|: 35,2000
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35,1226
En Düşük
34,7919
11:382.257,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
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|Açılış
|: 2.257,25
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|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
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2.262,03
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler11:38
|AGROT
|39,16
|801.554.039
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|69.677.920
|% 10,00
|
|ODINE
|48,28
|26.486.794
|% 9,98
|
|KBORU
|119,00
|403.645.405
|% 9,98
|
|QNBFB
|297,50
|2.591.225
|% 9,98
|
|EMNIS
|243,00
|1.416.933
|% -10,00
|
|KSTUR
|6.105,00
|7.496.940
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|530.582
|% -9,97
|
|VRGYO
|55,60
|373.979.963
|% -9,96
|
|BJKAS
|52,00
|8.605.343
|% -9,96
|
|PETKM
|20,12
|2.344.756.095
|% -5,54
|
|THYAO
|282,50
|2.339.464.941
|% -0,96
|
|ASELS
|53,20
|1.323.853.804
|% 0,38
|
|YKBNK
|26,72
|1.193.033.872
|% 0,30
|
|ISCTR
|11,02
|990.015.218
|% -0,90
|
|PETKM
|20,12
|2.344.756.095
|% -5,54
|
|ISCTR
|11,02
|990.015.218
|% -0,90
|
|EKGYO
|9,31
|727.162.334
|% -0,11
|
|ZOREN
|5,42
|400.535.350
|% -0,37
|
|YKBNK
|26,72
|1.193.033.872
|% 0,30
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2270
|32,2313
|% 0,18
|
|Euro
|35,0745
|35,0998
|% 0,68
|
|Sterlin
|40,8369
|41,0416
|% -0,18
|
|Frank
|35,7143
|35,8933
|% -0,35
|
|Riyal
|8,6324
|8,6756
|% -0,12
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,43
|24,46
|% 0,66
|
|Platin
|902,18
|903,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|988,88
|991,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,84
|84,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.179,10
|2.179,70
|% 0,66
|