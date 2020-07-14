***MAKTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
14.07.2020 12:30
Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
MAKINA TAKIM 30 16/07/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859656
BIST
15:13117.870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -528,72
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
15:136,8705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0106
|Açılış
|: 6,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
15:137,8113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0271
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8168
En Düşük
7,7736
15:13397,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 397,59
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|14.052.770
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|7.186.599
|% 9,99
|
|PKENT
|334,80
|2.882.415
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|2.373.784
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|8.679.914
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|748.319
|% -8,00
|
|BASCM
|4,15
|23.197
|% -7,78
|
|IZFAS
|2,98
|479.100
|% -4,79
|
|EKGYO
|2,30
|1.456.070.091
|% 1,32
|
|GARAN
|7,93
|577.643.392
|% -0,50
|
|THYAO
|11,96
|561.737.333
|% -0,08
|
|ODAS
|2,90
|543.058.366
|% -1,69
|
|SASA
|11,97
|467.170.121
|% 0,84
|
|EKGYO
|2,30
|1.456.070.091
|% 1,32
|
|SKBNK
|1,65
|385.696.475
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|291.820.205
|% 1,59
|
|ODAS
|2,90
|543.058.366
|% -1,69
|
|ALBRK
|1,81
|301.208.242
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5800
|8,6230
|% -0,06
|
|Frank
|7,2774
|7,3213
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8253
|1,8344
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-3,60
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|2.584
|2.605
|-2,70
|
|Tam
|2.662
|2.673
|-2,70
|
|Yarım
|1.292
|1.307
|-1,30
|
|Çeyrek
|646
|654
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,07
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|-0,30
|