***MAKTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması
20.02.2020 10:24
***MAKTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )
İlgili Şirketler [MAKTK]
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Türkçe
Likidite Sağlayıcı Atanması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Kodu
UNS
İlgili Menkul Kıymet Adı
MAKTK.E
Eski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Likidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih
21/02/2020
Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih
22/05/2020
Açıklamalar
Borsamız Ana Pazar'da işlem gören Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK.E) paylarında halen likidite sağlayıcısı olan Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin söz konusu likidite sağlayıcılık faaliyetinin devamı için yaptığı başvuru uygun görülmüştür. Bu çerçevede, Ünlü Menkul Değerler A.Ş., 21/02/2020-22/05/2020 (dahil) tarihleri arasındaki dönemde MAKTK.E işlem sırasında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820243
BIST
13:43118.167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -1.028,92
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
117.838
13:436,0906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,0920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
13:436,5764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 6,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
13:43315,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,08
|Açılış
|: 315,38
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|137.090.448
|% 19,87
|
|HATEK
|9,87
|17.736.091
|% 15,30
|
|UZERB
|2,20
|105.954
|% 10,00
|
|NATEN
|20,54
|82.118.939
|% 6,54
|
|YKSLN
|10,12
|35.541.836
|% 6,19
|
|VERTU
|5,45
|30.003.664
|% -17,42
|
|TSPOR
|6,45
|590.904.946
|% -17,10
|
|GSRAY
|3,36
|702.116.629
|% -13,85
|
|FENER
|17,25
|638.783.907
|% -11,27
|
|VKING
|2,95
|2.153.771
|% -10,33
|
|BJKAS
|3,23
|915.184.828
|% -8,24
|
|ASELS
|29,00
|811.137.756
|% -2,62
|
|GSRAY
|3,36
|702.116.629
|% -13,85
|
|FENER
|17,25
|638.783.907
|% -11,27
|
|TSPOR
|6,45
|590.904.946
|% -17,10
|
|BJKAS
|3,23
|915.184.828
|% -8,24
|
|CEMAS
|1,29
|254.050.099
|% -2,27
|
|GSRAY
|3,36
|702.116.629
|% -13,85
|
|IHLGM
|1,24
|126.845.871
|% -4,62
|
|ODAS
|2,13
|217.119.351
|% -4,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8231
|7,8623
|% -0,21
|
|Frank
|6,1696
|6,2068
|% 0,15
|
|Riyal
|1,6185
|1,6267
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.611
|-2,31
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.088
|2.120
|10,00
|
|Tam
|2.080
|2.132
|12,81
|
|Yarım
|1.006
|1.031
|6,20
|
|Çeyrek
|504
|516
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,30
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,05
|59,05
|-0,07
|