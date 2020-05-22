***MAKTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması









***MAKTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )İlgili Şirketler [MAKTK]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcı AtanmasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiYeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum AdıÜnlü Menkul Değerler A.Ş.Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum KoduUNSİlgili Menkul Kıymet AdıMAKTK.EEski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum AdıÜnlü Menkul Değerler A.Ş.Likidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih27/05/2020Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih28/08/2020AçıklamalarBorsamız Ana Pazar'da işlem gören Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK.E) paylarında halen likidite sağlayıcısı olan Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin söz konusu likidite sağlayıcılık faaliyetinin devamı için yaptığı başvuru uygun görülmüştür. Bu çerçevede, Ünlü Menkul Değerler A.Ş., 27/05/2020-28/08/2020 (dahil) tarihleri arasındaki dönemde MAKTK.E işlem sırasında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846416BIST