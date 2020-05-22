***MAKTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması
22.05.2020 10:00
***MAKTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )
İlgili Şirketler [MAKTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcı Atanması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Kodu
UNS
İlgili Menkul Kıymet Adı
MAKTK.E
Eski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Likidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih
27/05/2020
Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih
28/08/2020
Açıklamalar
Borsamız Ana Pazar'da işlem gören Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK.E) paylarında halen likidite sağlayıcısı olan Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin söz konusu likidite sağlayıcılık faaliyetinin devamı için yaptığı başvuru uygun görülmüştür. Bu çerçevede, Ünlü Menkul Değerler A.Ş., 27/05/2020-28/08/2020 (dahil) tarihleri arasındaki dönemde MAKTK.E işlem sırasında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846416
BIST
11:04102.523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -125,75
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
102.598
En Düşük
102.014
11:046,8075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8118
En Düşük
6,7746
11:047,4265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0120
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4149
11:04380,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,93
|Açılış
|: 380,12
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
380,25
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|39,10
|3.247.111
|% 9,96
|
|INTEM
|10,61
|7.656.262
|% 9,95
|
|PNSUT
|18,96
|82.910.971
|% 8,97
|
|CASA
|22,00
|44.946
|% 8,16
|
|PEKGY
|5,94
|7.087.514
|% 8,00
|
|EGCEY
|0,81
|345.618
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|236.483
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|1.710.155
|% -9,98
|
|GLRYH
|14,48
|10.484.096
|% -9,95
|
|RTALB
|31,12
|30.692.049
|% -9,95
|
|TUPRS
|79,35
|233.165.625
|% 0,32
|
|ECILC
|5,77
|178.380.018
|% 4,15
|
|AVOD
|3,31
|134.423.225
|% 6,09
|
|THYAO
|11,12
|126.026.577
|% 0,00
|
|GARAN
|7,55
|120.557.829
|% -0,66
|
|AVOD
|3,31
|134.423.225
|% 6,09
|
|ECILC
|5,77
|178.380.018
|% 4,15
|
|TSKB
|1,04
|30.090.707
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,70
|64.176.155
|% 1,89
|
|SNGYO
|1,14
|24.980.593
|% 4,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2566
|8,2980
|% -0,24
|
|Frank
|6,9771
|7,0192
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8059
|1,8149
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|9,59
|
|Altın Gr.
|380
|380
|2,63
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.525
|2.554
|15,70
|
|Yarım
|1.232
|1.249
|7,70
|
|Çeyrek
|616
|625
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,08
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|34,12
|34,12
|-1,95
|