***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 15:35
***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAKTK]
İlgili Fonlar
15:371.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -14,69
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
15:377,3303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0328
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
15:378,6359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0227
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
15:37453,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,22
|Açılış
|: 453,74
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler15:35
|GARFA
|12,32
|16.304.966
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|ISGSY
|7,23
|7.026.784
|% 9,88
|
|AVHOL
|1,81
|1.829.573
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.755.368
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|IPEKE
|12,26
|518.208.012
|% -9,72
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|PETKM
|4,30
|4.639.055.400
|% -7,53
|
|TUPRS
|84,60
|3.488.289.834
|% -8,04
|
|GARAN
|7,13
|1.385.643.147
|% -0,14
|
|AKBNK
|5,06
|861.829.521
|% -0,39
|
|RTALB
|55,85
|811.448.386
|% 6,58
|
|PETKM
|4,30
|4.639.055.400
|% -7,53
|
|YKBNK
|2,15
|534.796.701
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,99
|487.703.168
|% -1,97
|
|ZOREN
|2,72
|626.652.235
|% -6,53
|
|GARAN
|7,13
|1.385.643.147
|% -0,14
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3216
|7,3250
|% 0,38
|
|Euro
|8,6222
|8,6331
|% -0,29
|
|Sterlin
|9,5671
|9,6151
|% -0,51
|
|Frank
|7,9921
|8,0402
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9466
|1,9564
|% 0,33
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-22,60
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-11,67
|
|Cumhuriyet
|2.960
|3.004
|-75,00
|
|Tam
|2.942
|3.018
|-77,08
|
|Yarım
|1.422
|1.460
|-37,28
|
|Çeyrek
|713
|730
|-18,64
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,47
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,31
|
|B. Petrol
|44,34
|44,34
|-0,54
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:51ULAS
Yüzde -54.27 oranında düşüşle 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 209, 074 adet işlem
-
15:50AYGAZ
Yüzde -7.03 oranında düşüşle 11.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 050, 336 adet işlem
-
15:49XU100
Endeks 1, 111 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 41 altında . İşlem hacmi 22, 677.00 milyon TL de
-
15:49GLYHO
Yüzde -5.82 oranında düşüşle 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 012, 472 adet işlem
-
15:48IEYHO
Yüzde -5.15 oranında düşüşle 0.92 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 725, 803 adet işlem