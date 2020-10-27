***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2020 10:01
***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAKTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884185
BIST
12:101.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,65
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.134
12:108,1588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0754
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,1649
En Düşük
8,0708
12:109,6408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0886
|Açılış
|: 9,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5440
12:10498,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,08
|Açılış
|: 498,85
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
498,91
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler12:10
|GLRYH
|17,49
|21.521.103
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|447.928
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|97.656.888
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|ITTFH
|2,52
|15.553.805
|% -10,08
|
|CEOEM
|6,48
|27.302.572
|% -10,00
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|246.230
|% -9,99
|
|TSKB
|2,01
|855.538.660
|% 4,69
|
|GARAN
|6,84
|449.295.168
|% 1,03
|
|SISE
|6,40
|444.837.905
|% 1,59
|
|ECILC
|7,40
|366.767.805
|% 0,27
|
|DEVA
|24,34
|299.841.624
|% -1,46
|
|TSKB
|2,01
|855.538.660
|% 4,69
|
|SKBNK
|1,76
|282.152.649
|% 2,92
|
|EKGYO
|1,66
|190.053.593
|% -1,19
|
|ODAS
|2,94
|276.878.848
|% 1,38
|
|KRDMD
|3,27
|294.988.408
|% -1,80
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1545
|8,1588
|% 0,93
|
|Euro
|9,6361
|9,6408
|% 0,93
|
|Sterlin
|10,5895
|10,6426
|% 0,88
|
|Frank
|8,9500
|9,0039
|% 0,91
|
|Riyal
|2,1699
|2,1808
|% 0,97
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-3,58
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,18
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|25,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|21,46
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|10,39
|
|Çeyrek
|796
|814
|5,19
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,08
|
|B. Petrol
|41,07
|41,07
|0,24
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 58 artarak (% 0.28 ) 1, 261
-
12:20XU100
Endeks 1, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 7, 882.00 milyon TL de
-
12:19OSMEN
Yüzde 10.00 oranında artışla 22.00 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 634 adet işlem
-
12:18KONTR
Yüzde 9.93 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 840, 049 adet işlem
-
12:17ESEN
Yüzde 4.51 oranında artışla 17.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 015, 867 adet işlem