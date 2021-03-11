***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2021 17:05
***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAKTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAKTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917306
BIST
17:311.558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -7,08
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.552
17:317,5343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0298
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5540
En Düşük
7,4320
17:319,0045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0485
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0340
En Düşük
8,8904
17:31418,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,33
|Açılış
|: 418,08
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,31
BIST En Aktif Hisseler17:31
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|DITAS
|18,30
|51.277.270
|% 9,98
|
|RTALB
|23,60
|134.752.838
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.394.614
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.741.256
|% 9,97
|
|KATMR
|4,50
|480.012.722
|% -10,00
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|IZFAS
|7,78
|18.336.233
|% -9,95
|
|IZMDC
|2,78
|220.192.711
|% -9,74
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|SASA
|44,84
|3.942.703.625
|% -3,49
|
|SISE
|7,71
|1.541.445.169
|% 0,26
|
|KOZAL
|126,90
|1.104.394.619
|% -1,63
|
|GARAN
|9,01
|1.041.450.311
|% -1,74
|
|EKGYO
|2,33
|954.335.466
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,33
|954.335.466
|% -2,10
|
|SISE
|7,71
|1.541.445.169
|% 0,26
|
|DOHOL
|3,44
|603.240.111
|% 1,78
|
|TSKB
|1,69
|282.223.932
|% -1,17
|
|PETKM
|6,24
|813.169.258
|% 0,16
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5302
|7,5343
|% 0,40
|
|Euro
|8,9940
|9,0045
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,4527
|10,5051
|% 0,42
|
|Frank
|8,0797
|8,1284
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9971
|2,0071
|% 0,27
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-1,28
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,43
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|2,65
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|1,28
|
|Çeyrek
|668
|684
|0,64
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,01
|
|B. Petrol
|68,87
|68,87
|0,97
|
Seans Raporu
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