***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 15:20
***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAKTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930023
BIST
15:271.342
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -23,25
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
15:278,1807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0735
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
15:279,8470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0781
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
15:27469,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,23
|Açılış
|: 469,06
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
469,62
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler15:27
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.661.795
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|10.165.671
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|10.555.704
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|NUGYO
|12,66
|4.348.343
|% -9,96
|
|ODAS
|2,45
|223.041.989
|% -9,93
|
|PETKM
|6,42
|769.565.949
|% -2,28
|
|EREGL
|18,25
|743.839.166
|% 0,11
|
|GARAN
|6,97
|712.366.658
|% -1,69
|
|KRDMD
|7,10
|440.622.680
|% -1,39
|
|THYAO
|10,96
|340.660.918
|% -1,79
|
|YKBNK
|2,07
|309.997.942
|% -2,36
|
|PETKM
|6,42
|769.565.949
|% -2,28
|
|GARAN
|6,97
|712.366.658
|% -1,69
|
|ODAS
|2,45
|223.041.989
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,83
|148.200.891
|% -0,54
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1788
|8,1807
|% 0,91
|
|Euro
|9,8354
|9,8470
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,3543
|11,4112
|% 0,74
|
|Frank
|8,8748
|8,9282
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1745
|2,1854
|% 0,87
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,06
|
|Altın Gr.
|468
|468
|4,50
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|37,00
|
|Tam
|3.085
|3.165
|43,65
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|21,11
|
|Çeyrek
|748
|766
|10,56
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,11
|
|B. Petrol
|65,54
|65,54
|-1,03
|
Seans Raporu
15:27
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15:41OYLUM
Yüzde -5.73 oranında düşüşle 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 597, 699 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 17 kaybederek (% -1.28 ) 1, 166
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15:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, FORMT, UTPYA, BRKO, UMPAS, SEKUR, ATSYH, ATLAS
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15:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ANELE, SNPAM, SAMAT, BJKAS, ODAS, BRMEN, AVGYO, UFUK, NUGYO, YAYLA