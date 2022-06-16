***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2022 12:33
***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAKTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037647
BIST
14:052.475
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -55,65
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.471
14:0517,3237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0860
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
14:0518,0699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0503
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
14:051.013,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,65
|Açılış
|: 1.012,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler14:03
|YGGYO
|22,38
|14.698.546
|% 9,92
|
|GLBMD
|6,72
|3.356.734
|% 8,39
|
|TSGYO
|4,78
|111.404.845
|% 7,42
|
|EUREN
|25,48
|160.249.609
|% 6,88
|
|BRKO
|1,60
|2.086.314
|% 6,67
|
|DOBUR
|49,50
|2.872.584
|% -10,00
|
|FONET
|14,07
|100.459.970
|% -5,12
|
|HEDEF
|6,80
|13.435.933
|% -5,03
|
|ENKAI
|17,83
|247.215.290
|% -5,01
|
|DURDO
|20,44
|5.815.601
|% -4,40
|
|THYAO
|47,58
|3.224.147.428
|% -1,78
|
|SASA
|45,68
|2.051.611.235
|% 2,15
|
|EREGL
|29,38
|1.816.202.155
|% -1,94
|
|SISE
|21,12
|1.057.016.143
|% -3,12
|
|KRDMD
|13,04
|714.694.010
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,57
|308.768.116
|% -1,15
|
|YKBNK
|4,61
|512.708.855
|% -3,15
|
|DOHOL
|3,98
|348.509.156
|% -3,16
|
|TSKB
|2,11
|172.786.115
|% -1,86
|
|ISCTR
|4,57
|379.194.801
|% -4,19
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3127
|17,3226
|% 0,49
|
|Euro
|18,0235
|18,0529
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,9895
|21,0947
|% 0,41
|
|Frank
|17,5702
|17,6761
|% 1,82
|
|Riyal
|4,6006
|4,6236
|% 0,52
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-13,50
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|6.749
|6.851
|11,00
|
|Tam
|6.734
|6.830
|-41,00
|
|Yarım
|3.306
|3.341
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.670
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,42
|21,45
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,04
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,44
|
Seans Raporu
14:03
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14:18FONET
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 009, 240 adet işlem
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14:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -69, 32 kaybederek (% -2.49 ) 2, 709
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14:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, YKBNK
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14:17XU100
Endeks 2, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 23 altında . İşlem hacmi 21, 013.00 milyon TL de
-
14:15DOBUR
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 49.50 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 032 adet işlem