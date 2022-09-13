***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 12:35
***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAKTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062551
BIST
12:313.675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 25,91
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.645
12:3118,2486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0335
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2486
En Düşük
18,2119
12:3118,5541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1054
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5542
En Düşük
18,4317
12:311.013,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,19
|Açılış
|: 1.013,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.013,23
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler12:31
|ROYAL
|6,93
|339.799
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|108.715.294
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,38
|18.202.086
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.031.441
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|185.000
|% 9,99
|
|ASUZU
|264,90
|43.447.838
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|2.811.836
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,43
|107.466.823
|% -8,40
|
|TSPOR
|4,78
|81.741.770
|% -6,27
|
|DOGUB
|8,67
|2.639.597
|% -4,93
|
|AKBNK
|19,00
|6.028.205.300
|% 8,51
|
|THYAO
|76,85
|5.172.902.228
|% 2,54
|
|ISCTR
|12,14
|4.917.112.443
|% -3,27
|
|YKBNK
|9,96
|4.826.712.435
|% 2,79
|
|ASELS
|33,28
|3.140.021.216
|% 3,23
|
|YKBNK
|9,96
|4.826.712.435
|% 2,79
|
|EKGYO
|5,40
|2.435.094.187
|% 0,93
|
|ISCTR
|12,14
|4.917.112.443
|% -3,27
|
|AKBNK
|19,00
|6.028.205.300
|% 8,51
|
|KRDMD
|15,77
|2.718.312.333
|% 3,00
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2400
|18,2486
|% 0,18
|
|Euro
|18,5433
|18,5541
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,3022
|21,4090
|% 0,33
|
|Frank
|19,1142
|19,2293
|% 0,42
|
|Riyal
|4,8387
|4,8630
|% 0,05
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|2,91
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|1,56
|
|Cumhuriyet
|6.775
|6.877
|5,00
|
|Tam
|6.812
|6.858
|2,00
|
|Yarım
|3.319
|3.352
|2,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,83
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|0,81
|
Seans Raporu
12:31
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