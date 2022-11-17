***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:20
***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAKTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080720
BIST
10:134.583
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -85,34
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.583
10:1318,6321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0427
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6321
En Düşük
18,5493
10:1319,3392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,3865
En Düşük
19,2942
10:131.056,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,13
|Açılış
|: 1.056,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler10:11
|BRLSM
|26,88
|24.802.819
|% 9,98
|
|SUMAS
|108,50
|371.830
|% 9,93
|
|YAYLA
|7,74
|13.426.144
|% 9,63
|
|PRDGS
|12,54
|26.224.125
|% 8,29
|
|ALBRK
|3,32
|123.766.452
|% 7,79
|
|DOGUB
|7,84
|2.388.940
|% -8,84
|
|KERVN
|1,07
|330.153
|% -8,55
|
|SNGYO
|2,87
|31.368.472
|% -7,12
|
|COSMO
|93,20
|453.698
|% -6,99
|
|MNDRS
|8,34
|60.460.239
|% -6,50
|
|THYAO
|104,90
|375.933.133
|% 0,29
|
|EREGL
|37,62
|361.459.871
|% 1,57
|
|YKBNK
|11,07
|316.003.581
|% 0,91
|
|ASELS
|40,60
|276.481.225
|% 1,91
|
|HALKB
|10,67
|274.355.633
|% 3,79
|
|ALBRK
|3,32
|123.766.452
|% 7,79
|
|SKBNK
|2,38
|76.316.180
|% 0,85
|
|YKBNK
|11,07
|316.003.581
|% 0,91
|
|EKGYO
|5,54
|156.075.352
|% 0,18
|
|HALKB
|10,67
|274.355.633
|% 3,79
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6130
|18,6213
|% 0,17
|
|Euro
|19,3159
|19,3298
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,1013
|22,2121
|% 0,06
|
|Frank
|19,6228
|19,7410
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9394
|4,9641
|% 0,19
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|-7,71
|
|Altın Gr.
|1.057
|1.058
|-2,51
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.019
|7.145
|-17,00
|
|Yarım
|3.409
|3.493
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.704
|1.746
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,31
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,72
|12,74
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,22
|92,22
|-0,64
|