***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 14:06
***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAKTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087074
BIST
16:555.208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -47,70
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
16:5518,6409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
16:5519,8414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0260
|Açılış
|: 19,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
16:551.084,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,07
|Açılış
|: 1.084,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler16:55
|KRDMA
|19,03
|490.353.657
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|294.794.572
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|474.884
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.706.524
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.581.912
|% -20,69
|
|YESIL
|4,44
|36.836.558
|% -7,69
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|DGNMO
|9,20
|95.372.978
|% -6,31
|
|KRDMD
|18,87
|14.439.067.450
|% 0,27
|
|ASELS
|58,05
|7.641.761.865
|% -2,19
|
|THYAO
|141,90
|7.196.023.796
|% -1,46
|
|AKBNK
|17,88
|5.611.784.909
|% 2,41
|
|VAKBN
|11,21
|5.420.765.686
|% 6,26
|
|KRDMD
|18,87
|14.439.067.450
|% 0,27
|
|EKGYO
|8,14
|4.882.523.241
|% 2,91
|
|SKBNK
|2,80
|1.649.429.349
|% 1,45
|
|VAKBN
|11,21
|5.420.765.686
|% 6,26
|
|YKBNK
|11,69
|4.758.263.758
|% 1,21
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6319
|18,6409
|% -0,01
|
|Euro
|19,8286
|19,8414
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,9815
|23,0968
|% 0,03
|
|Frank
|20,0330
|20,1536
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9429
|4,9676
|% -0,02
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|-1,13
|
|Altın Gr.
|1.083
|1.084
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|7.246
|7.355
|-10,00
|
|Tam
|7.279
|7.327
|-17,00
|
|Yarım
|3.525
|3.582
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.768
|1.790
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,31
|81,31
|0,63
|
Seans Raporu
16:55
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17:10GLCVY
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 35.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 281, 852 adet işlem
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Endeks 5, 210 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 132, 451.00 milyon TL de
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17:08ARASE
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17:07MEGAP
Yüzde -5.70 oranında düşüşle 8.11 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 219, 743 adet işlem