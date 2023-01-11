***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 13:18
***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAKTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAKTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100086
BIST
13:054.961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -27,08
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
13:0518,7788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
13:0520,1838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0221
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
13:051.138,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,60
|Açılış
|: 1.138,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler13:05
|SDTTR
|56,65
|5.298.475
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.291.621
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|40.483.171
|% 9,93
|
|ALFAS
|275,40
|127.081.736
|% 8,85
|
|POLTK
|1.737,60
|19.881.413
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,09
|270.965.080
|% -9,91
|
|GOZDE
|21,18
|290.763.261
|% -9,49
|
|MAKTK
|5,61
|23.204.794
|% -7,88
|
|THYAO
|131,40
|4.566.058.707
|% 0,15
|
|EREGL
|38,48
|2.835.312.433
|% 1,64
|
|ASELS
|57,25
|2.733.906.442
|% -1,55
|
|KOZAL
|567,60
|2.109.086.840
|% 0,82
|
|KRDMD
|18,16
|2.046.922.101
|% 0,11
|
|EKGYO
|8,52
|1.384.421.422
|% 0,24
|
|YKBNK
|9,40
|1.253.706.876
|% -1,36
|
|KATMR
|2,09
|270.965.080
|% -9,91
|
|KRDMD
|18,16
|2.046.922.101
|% 0,11
|
|SKBNK
|2,70
|288.892.722
|% -1,10
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7728
|18,7788
|% 0,03
|
|Euro
|20,1722
|20,1838
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,7184
|22,8323
|% -0,12
|
|Frank
|20,2777
|20,3999
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9857
|5,0107
|% 0,01
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|6,63
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.139
|4,72
|
|Cumhuriyet
|7.648
|7.763
|29,00
|
|Tam
|7.682
|7.738
|3,00
|
|Yarım
|3.732
|3.785
|1,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.893
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|0,18
|
|B. Petrol
|80,49
|80,49
|0,39
|