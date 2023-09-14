***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2023 14:57
***MAKTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAKTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195037
BIST
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17:137.936
En Düşük
|Değişim
|: -0,97%
|| -77,76
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.797
En Yüksek
8.047
17:1326,9522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0165
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
17:1328,7904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,1290
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,7443
17:131.647,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -5,18
|Açılış
|: 1.647,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler17:11
|BRYAT
|2.329,80
|659.886.076
|% 10,00
|
|ELITE
|39,60
|43.983.284
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|30.183.211
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|906.219
|% 10,00
|
|BRSAN
|680,70
|2.212.132.245
|% 9,99
|
|USAK
|9,09
|58.750.264
|% -10,00
|
|TDGYO
|12,01
|22.651.827
|% -9,97
|
|AYES
|26,90
|807.543
|% -9,97
|
|DESA
|20,62
|51.050.995
|% -9,96
|
|KZGYO
|35,60
|1.136.771.427
|% -9,96
|
|SASA
|48,28
|7.607.734.175
|% -2,86
|
|SISE
|55,10
|6.319.371.548
|% -0,27
|
|THYAO
|231,50
|5.860.637.918
|% -0,09
|
|ISCTR
|21,22
|5.440.879.158
|% -1,49
|
|ENKAI
|38,00
|4.841.811.461
|% 2,87
|
|ISCTR
|21,22
|5.440.879.158
|% -1,49
|
|KATMR
|1,99
|493.726.427
|% -4,33
|
|YKBNK
|15,88
|3.742.857.678
|% -2,82
|
|ZOREN
|4,74
|1.049.303.454
|% -1,46
|
|EKGYO
|8,40
|1.572.489.816
|% -0,83
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9470
|26,9517
|% 0,06
|
|Euro
|28,7866
|28,7989
|% -0,42
|
|Sterlin
|33,3390
|33,5062
|% -0,62
|
|Frank
|29,9581
|30,1386
|% -0,22
|
|Riyal
|7,1632
|7,1991
|% 0,04
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-4,02
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|-4,73
|
|Cumhuriyet
|11.217
|11.387
|-65,00
|
|Tam
|10.981
|11.072
|-33,00
|
|Yarım
|5.507
|5.559
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.779
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,41
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|19,36
|19,38
|-0,41
|
|B. Petrol
|93,33
|93,33
|1,45
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 29 kaybederek (% -0.63 ) 6, 973
-
17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKFYO, BRYAT, QNBFB, ATSYH, EDIP, SUMAS, ISBTR, BRSAN, EBEBK, IEYHO
-
17:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OFSYM, RODRG, DESA, AYES, SNPAM, TDGYO, SKTAS, USAK, TATEN, KZGYO
-
17:26
NETAS, TARKM, METUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
SARKY, SNPAM, ULUFA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında