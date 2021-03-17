***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.03.2021 18:56
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim ile ilgili Tebliğ esaslarına uygun olarak 01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasındaki hesap dönemi için Şirketin bağımsız dış denetimini yapmak üzere Orjin Plaza, Maslak N27 Kat: 1-5, Eski Büyükdere Caddesi, 34398 Sarıyer/İstanbul adresindeki Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918879
BIST
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|EUHOL
|3,63
|21.159.213
|% 10,00
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|SEYKM
|37,18
|36.627.457
|% 10,00
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|TRILC
|23,56
|160.127.778
|% 9,99
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|LUKSK
|68,25
|21.586.853
|% 9,99
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|FROTO
|229,20
|549.765.722
|% 9,98
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|DAGI
|2,87
|43.379.888
|% -9,46
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|PAMEL
|28,20
|4.934.024
|% -7,54
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|TACTR
|25,10
|656.123
|% -7,04
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|ETILR
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|3.458.774
|% -6,98
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|ACSEL
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|SISE
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|GARAN
|8,75
|1.495.823.939
|% -1,24
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|THYAO
|14,55
|1.311.067.829
|% -1,29
|
|SASA
|45,02
|1.039.385.676
|% 2,79
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|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
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|EKGYO
|2,18
|590.450.303
|% -3,11
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|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
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|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
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|GSRAY
|4,42
|842.169.629
|% 6,76
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|YKBNK
|2,69
|515.641.650
|% -0,74
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|7,6246
|7,6301
|% 1,94
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|Euro
|9,0760
|9,0859
|% 1,82
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|Sterlin
|10,5197
|10,5724
|% 1,43
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|Frank
|8,1578
|8,2070
|% 1,16
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|Riyal
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-2,47
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|Altın Gr.
|421
|421
|4,46
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|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-6,42
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|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,10
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|Çeyrek
|670
|686
|-1,55
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|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|0,04
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|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,08
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|B. Petrol
|67,46
|67,46
|-0,93
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