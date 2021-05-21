***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.05.2021 18:46
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.04.2021
Tescil Tarihi
21.05.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
21.05.2021 - 10332
Açıklamalar
01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasındaki hesap dönemi için Şirketin bağımsız dış denetimini yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış olup, tescil işlemi gerçekleşmiştir.
Saygılarımızla,
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937277
BIST
18:051.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.449
18:058,4073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0268
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,4104
En Düşük
8,3596
18:0510,2415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0201
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2029
18:05507,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,42
|Açılış
|: 507,26
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|1,87
|26.560.501
|% 10,00
|
|SONME
|38,64
|7.528.535
|% 9,96
|
|VAKFN
|11,94
|288.870.888
|% 9,94
|
|DOKTA
|31,18
|981.470
|% 9,94
|
|MERKO
|6,21
|13.113.128
|% 9,91
|
|ISBTR
|37.150,00
|462.443
|% -9,14
|
|SAYAS
|30,84
|71.360.404
|% -7,39
|
|ISBIR
|8.714,00
|12.905.855
|% -7,30
|
|CASA
|142,00
|1.006.192
|% -6,89
|
|SEKUR
|23,36
|11.996.230
|% -5,73
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|FENER
|31,42
|882.155.755
|% 0,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|TUPRS
|102,90
|749.343.343
|% 2,69
|
|JANTS
|88,00
|719.009.962
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,16
|501.859.334
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,96
|406.486.418
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|GSRAY
|3,49
|375.651.045
|% 1,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3985
|8,4073
|% 0,32
|
|Euro
|10,2291
|10,2415
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,8598
|11,9193
|% 0,03
|
|Frank
|9,3166
|9,3727
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2346
|2,2458
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|-0,90
|
|Altın Gr.
|506
|506
|0,52
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|5,00
|
|Tam
|3.325
|3.408
|-0,81
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,39
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|66,56
|66,56
|1,45
|