***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.04.2021Tescil Tarihi21.05.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su21.05.2021 - 10332Açıklamalar01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasındaki hesap dönemi için Şirketin bağımsız dış denetimini yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış olup, tescil işlemi gerçekleşmiştir.Saygılarımızla,MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937277BIST