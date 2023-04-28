***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.04.2023 15:54
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2023 - 31/12/2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14/04/2023
Tescil Tarihi
27/04/2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
27/04/2023 - 97
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim ile ilgili Tebliğ esaslarına uygun olarak 01/01/2023-31/12/2023 tarihleri arasındaki hesap dönemi için Şirketin bağımsız dış denetimini yapmak üzere Denetimden Sorumlu Komitenin de önerisi çerçevesinde PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış olup, tescil işlemi gerçekleşmiştir.
Saygılarımızla,
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142853
BIST
16:164.714
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -76,00
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.697
16:1619,4506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0264
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
16:1621,4565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0529
|Açılış
|: 22,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
16:161.241,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,94
|Açılış
|: 1.241,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler16:16
|ULAS
|14,42
|10.367.167
|% 9,99
|
|GOODY
|13,98
|15.248.587
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|13.742.785
|% 9,97
|
|PAGYO
|26,48
|19.306.760
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.719.735
|% 9,96
|
|VKING
|30,60
|642.865
|% -10,00
|
|IHAAS
|171,60
|6.502.112
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,42
|70.378.301
|% -9,89
|
|CEMTS
|39,36
|200.019.414
|% -9,52
|
|IMASM
|27,82
|594.686.965
|% -8,55
|
|EREGL
|33,66
|3.246.244.801
|% 3,19
|
|CVKMD
|189,50
|2.268.977.319
|% 2,16
|
|THYAO
|130,30
|1.687.626.370
|% -0,38
|
|KOPOL
|51,60
|1.676.594.897
|% 0,49
|
|KONTR
|135,20
|1.274.948.727
|% -6,24
|
|EREGL
|33,66
|3.246.244.801
|% 3,19
|
|EKGYO
|6,15
|530.804.201
|% -0,97
|
|YKBNK
|9,69
|663.019.265
|% -2,52
|
|KOZAL
|19,11
|1.175.698.484
|% -2,50
|
|AKBNK
|16,58
|1.002.068.599
|% -2,47
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4470
|19,4506
|% 0,14
|
|Euro
|21,4252
|21,4565
|% 0,25
|
|Sterlin
|24,2604
|24,3820
|% 0,15
|
|Frank
|21,6957
|21,8264
|% 0,22
|
|Riyal
|5,1700
|5,1959
|% 0,05
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-1,65
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|9.006
|9.143
|10,00
|
|Tam
|9.101
|9.322
|40,00
|
|Yarım
|4.442
|4.565
|27,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.289
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,53
|15,55
|-0,05
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|0,70
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:31KONTR
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 135.10 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 036, 853 adet işlem
-
16:29ANHYT
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 15.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 024, 947 adet işlem
-
16:28ITTFH
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 547, 734 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -70, 37 kaybederek (% -1.34 ) 5, 189
-
16:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, CVKMD, THYAO