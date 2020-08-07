***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 34.294.664 37.438.139 14.459.713 19.452.239Satışların Maliyeti10 -23.393.677 -24.198.633 -11.279.181 -13.821.463TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.900.987 13.239.506 3.180.532 5.630.776BRÜT KAR (ZARAR)10.900.987 13.239.506 3.180.532 5.630.776Genel Yönetim Giderleri-2.983.885 -3.141.680 -1.381.967 -1.491.851Pazarlama Giderleri-2.999.007 -2.972.727 -1.343.872 -1.672.046Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler245.333 872.837 -825.515 187.381Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.611.818 -673.911 -2.945.622 -433.481ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.551.610 7.324.025 -3.316.444 2.220.779Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler952.080 2.007.127 478.667 1.375.288FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.503.690 9.331.152 -2.837.777 3.596.067Finansman Giderleri-567.830 -1.291.381 -374.331 -518.324SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.935.860 8.039.771 -3.212.108 3.077.743Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-391.394 -1.871.238 430.395 -1.653.863Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.651.828 -2.016.930 -314.001 -758.967Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.260.434 145.692 744.396 -894.896SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.544.466 6.168.533 -2.781.713 1.423.880DÖNEM KARI (ZARARI)1.544.466 6.168.533 -2.781.713 1.423.880Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.544.466 6.168.533 -2.781.713 1.423.880Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç / (zarar) 11 0,00800000 0,03100000 -0,01400000 0,00700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.833.368 6.634.069Dönem Karı (Zararı)1.544.466 6.168.533Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.841.948 5.848.722Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.368.963 4.221.727Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5-7 215.049 -289.286Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.250.792 760.076Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.250.792 760.076Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-384.250 -715.033Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-952.080 -2.007.127Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler567.830 1.292.094Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler391.394 1.871.238İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.122.626 -5.383.186Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.345.590 -5.111.499Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.113.704 -1.262.579Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.673.691 -1.067.256Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler616.161 -2.355.358Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-541.905 828.489Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)20.015.989 1.946.376İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.079.886 1.638.641Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.263.788 6.634.069Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-430.420YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI919.626 1.655.288Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.454 -351.839Alınan Faiz952.080 2.007.127FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.829.603 -7.954.072Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.768.803 -312.558İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-4.988.549 -6.342.689Ödenen Faiz-72.251 -1.298.825YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-76.609 335.285NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-76.609 335.285DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ401.058 96.886DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ324.449 432.171Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri324.449 401.058Ticari Alacaklar75.739.283 62.759.771İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-12 123.936 350.915İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 75.615.347 62.408.856Diğer Alacaklar20.544.735 18.538.567İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-12 20.436.964 18.511.484İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 107.771 27.083Stoklar7 27.845.319 23.020.599Peşin Ödenmiş Giderler2.190.074 1.155.439İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.190.074 1.155.439Diğer Dönen Varlıklar80.415 7.514ARA TOPLAM126.724.275 105.882.948TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR126.724.275 105.882.948DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 66.708.861 69.588.449Kullanım Hakkı Varlıkları8 11.412.177 1.085.105Maddi Olmayan Duran Varlıklar835.901 867.689Peşin Ödenmiş Giderler733.911 733.911TOPLAM DURAN VARLIKLAR79.690.850 72.275.154TOPLAM VARLIKLAR206.415.125 178.158.102KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.268.189 6.060.345İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 4.988.549İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.268.189 1.071.796Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.268.189 1.071.796Ticari Borçlar10.937.221 10.321.060İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-12 89.240 340.899İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 10.847.981 9.980.161Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.776.458 1.474.435Diğer Borçlar805.791 1.347.696İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 805.791 1.347.696Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 31.426.299 11.410.310Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü378.707 195.371Kısa Vadeli Karşılıklar2.308.297 2.258.247Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.308.297 2.258.247ARA TOPLAM49.900.962 33.067.464TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER49.900.962 33.067.464UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9.405.756 123.169İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 9.405.756 123.169Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.405.756 123.169Uzun Vadeli Karşılıklar13.912.244 12.544.839Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13.912.244 12.544.839Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü6.129.957 7.227.931TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.447.957 19.895.939TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER79.348.919 52.963.403ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar127.066.206 125.194.699Ödenmiş Sermaye200.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları55.241.392 55.241.392Paylara İlişkin Primler (İskontolar)162.149 162.149Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)50.505.604 50.178.563Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)50.505.604 50.178.563Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)50.654.900 50.654.900Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-149.296 -476.337Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler204.183 204.183Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-180.591.588 -191.183.510Net Dönem Karı veya Zararı1.544.466 10.591.922TOPLAM ÖZKAYNAKLAR127.066.206 125.194.699TOPLAM KAYNAKLAR206.415.125 178.158.102Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 -454.537 15.390.607 204.183 -202.287.596 11.104.086 79.360.284 79.360.284Transferler-715 11.104.086 -11.104.086 -715 -715Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.187.562 6.168.533 7.356.095 7.356.095Dönem Karı (Zararı)6.168.533 6.168.533 6.168.533Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.187.562 1.187.562 1.187.562Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 733.025 15.390.607 203.468 -191.183.510 6.168.533 86.715.664 86.715.664Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 -476.337 50.654.900 204.183 -191.183.510 10.591.922 125.194.699 125.194.699Transferler10.591.922 -10.591.922Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)327.041 1.544.466 1.871.507 1.871.507Dönem Karı (Zararı)1.544.466 1.544.466 1.544.466Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)327.041 327.041 327.041Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 -149.296 50.654.900 204.183 -180.591.588 1.544.466 127.066.206 127.066.206Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.544.466 6.168.533 -2.781.713 1.423.880DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar327.041 1.187.562 43.058 1.187.562Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)408.801 1.484.453 53.822 1.484.453Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-81.760 -296.891 -10.764 -296.891Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-81.760 -296.891 -10.764 -296.891Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)327.041 1.187.562 43.058 1.187.562TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.871.507 7.356.095 -2.738.655 2.611.442Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.871.507 7.356.095 -2.738.655 2.611.442http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866873BIST