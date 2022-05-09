***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 37.416.872 23.419.227Satışların Maliyeti-18.302.959 -14.163.166TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.113.913 9.256.061BRÜT KAR (ZARAR)19.113.913 9.256.061Genel Yönetim Giderleri-6.628.112 -3.383.955Pazarlama Giderleri-2.757.003 -1.727.83922 3.413.335Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.601.084 1.252.879FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.087.206 4.666.214Finansman Giderleri-2.195.799 -391.996SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.891.407 4.274.218Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.501.970 -668.966Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.987.014 -1.263.249Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri485.044 594.283SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.389.437 3.605.252DÖNEM KARI (ZARARI)10.389.437 3.605.252Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları10.389.437 3.605.252Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 12 0,00052000 0,00018000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.920.603 560.363Dönem Karı (Zararı)10.389.437 3.605.252Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.382.040 1.988.755Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.712.211 1.975.354Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5-7 -835.967Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.959.832 1.041.285Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.201.976 432.986Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.880.804Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)140.666.401 52.952.544İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-53.401.016 770.689Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.218.508 1.107.190Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-297.905 -546.827YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI690.324 832.321Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -297.448 -420.558Alınan Faiz987.772 1.252.879FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.532.775 -1.370.779Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -2.336.976 -978.783Ödenen Faiz-2.195.799 -391.996YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.078.152 21.905NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.078.152 21.905DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 369 300.644DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.078.521 322.549Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.078.521 369Ticari Alacaklar185.077.689 39.601.105İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 241.192 241.192İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 184.836.497 39.359.913Diğer Alacaklar170.848 58.016.075İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 58.008.426İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 170.848 7.649Stoklar7 61.536.841 50.964.481Peşin Ödenmiş Giderler1.843.524 1.782.440İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.843.524 1.782.440Diğer Dönen Varlıklar8.982.021 12.577.165İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8.982.021 12.577.165ARA TOPLAM258.689.444 162.941.635TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR258.689.444 162.941.635DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 142.723.795 145.425.835Kullanım Hakkı Varlıkları15.818.115 16.289.744Maddi Olmayan Duran Varlıklar571.847 851.072Peşin Ödenmiş Giderler734.186 734.265TOPLAM DURAN VARLIKLAR159.847.943 163.300.916TOPLAM VARLIKLAR418.537.387 326.242.551KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.919.630 6.125.771İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.919.630 6.125.771Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 5.919.630 6.125.771Ticari Borçlar12.176.278 19.325.054İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 953.439 700.395İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 11.222.839 18.624.659Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.921.840 1.954.449Diğer Borçlar39.603.715 94.082.267İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 38.080.452 93.220.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 1.523.263 862.267Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)149.401.368 8.734.967Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.861.523 169.547Kısa Vadeli Karşılıklar3.408.919 4.912.074Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.408.919 4.912.074ARA TOPLAM218.293.273 135.304.129TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER218.293.273 135.304.129UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.961.526 9.456.554İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.961.526 9.456.554Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 7.961.526 9.456.554Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22.886.333 22.694.333Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.422.195 1.202.912TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.270.054 33.353.799TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER250.563.327 168.657.928ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar167.974.060 157.584.623Ödenmiş Sermaye200.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları55.241.392 55.241.392Paylara İlişkin Primler (İskontolar)162.149 162.149Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)52.455.933 52.455.933Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52.455.933 52.455.933Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)55.026.447 55.026.447Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.570.514 -2.570.514Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler204.183 204.183Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-150.479.034 -174.094.529Net Dönem Karı veya Zararı10.389.437 23.615.495TOPLAM ÖZKAYNAKLAR167.974.060 157.584.623TOPLAM KAYNAKLAR418.537.387 326.242.551Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 278.728 50.654.900 204.183 -180.591.588 4.326.179 130.275.943 130.275.943Transferler6.497.059 -4.326.179 2.170.880 2.170.880Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.605.252 3.605.252 3.605.252Dönem Karı (Zararı)3.605.252 3.605.252 3.605.252Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 278.728 50.654.900 204.183 -174.094.529 3.605.252 136.052.075 136.052.075Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 -2.570.514 55.026.447 10.389.437 10.389.437 10.389.437Dönem Karı (Zararı)389.437Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 -2.570.514 55.026.447 204.183 -150.479.034 10.389.437 167.974.060 167.974.060Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.389.437 3.605.252DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.389.437 3.605.252Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları10.389.437 3.605.252http://www.