***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 105.108.577 52.983.903 67.691.705 29.564.676Satışların Maliyeti10 -48.453.914 -31.026.950 -30.150.955 -16.863.784TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)56.654.663 21.956.953 37.540.750 12.700.892BRÜT KAR (ZARAR)56.654.663 21.956.953 37.540.750 12.700.892Genel Yönetim Giderleri-9.556.934 -6.122.983 -2.928.822 -2.739.028Pazarlama Giderleri-6.379.946 -3.978.059 -3.622.943 -2.250.220Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler964.634 333.307 774.814 236.565Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-22.851.021 -1.933.607 -22.418.525 -1.105.933ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.831.396 10.255.611 9.345.274 6.842.276Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.631.085 2.505.161 30.001 1.252.282FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.462.481 12.760.772 9.375.275 8.094.558Finansman Giderleri-6.824.693 -1.318.710 -4.628.894 -926.714SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.637.788 11.442.062 4.746.381 7.167.844Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.251.529 -2.743.327 -6.749.559 -2.074.361Dönem Vergi (Gideri) Geliri-9.298.297 -3.521.264 -6.311.283 -2.258.015Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri46.768 777.937 -438.276 183.654SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.386.259 8.698.735 -2.003.178 5.093.483DÖNEM KARI (ZARARI)8.386.259 8.698.735 -2.003.178 5.093.483Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.386.259 8.698.735 -2.003.178 5.093.483Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/ (Kayıp) 0,00041900 0,00043500 -0,00010000 0,02550000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.087.101 1.372.931Dönem Karı (Zararı)8.386.259 8.698.735Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler50.086.776 8.522.407Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 8.114.381 4.129.048Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5-7 -534.124 347.624Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler27.421.070 2.488.859Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.921.070 2.488.859Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21.500.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.833.920 -1.186.451Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-990.773 -2.505.161Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6.824.693 1.318.710Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.251.529 2.743.327İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-47.088.026 -15.299.516Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-147.583.312 -43.613.681Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler67.096.868 -4.017.899Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-24.607.234 -15.330.280Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.620.254 -815.976Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-71.588.528 -813.469Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)119.117.962 48.921.467İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.855.964 370.322Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.385.009 1.921.626Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-297.908 -548.695YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI812.026 1.971.306Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.476.275Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.655.022 -533.855Alınan Faiz990.773 2.505.161FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.895.328 -3.530.330Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -5.070.634 -3.245.226Ödenen Faiz-6.824.694 -285.104YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.799 -186.093NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.799 -186.093DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİReferansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4.168 369Ticari Alacaklar188.142.473 39.601.105İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-12 2.155.366 241.192İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 185.987.107 39.359.913Diğer Alacaklar7.649 58.016.075İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-12 58.008.426İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 7.649 7.649Stoklar7 75.147.783 50.964.481Peşin Ödenmiş Giderler1.038.190 1.782.440İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.038.190 1.782.440Diğer Dönen Varlıklar4.233.327 12.577.165ARA TOPLAM268.573.590 162.941.635TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR268.573.590 162.941.635DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 139.033.362 145.425.835Kullanım Hakkı Varlıkları8 16.955.971 16.289.744Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.392.599 851.072Peşin Ödenmiş Giderler733.911 734.265TOPLAM DURAN VARLIKLAR158.115.843 163.300.916TOPLAM VARLIKLAR426.689.433 326.242.551KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6.927.464 6.125.771İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.927.464 6.125.771Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 6.927.464 6.125.771Ticari Borçlar25.945.308 19.325.054İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-12 842.853 700.395İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 25.102.455 18.624.659Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.205.407 1.954.449Diğer Borçlar29.478.253 94.082.267İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12 27.760.643 93.220.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 1.717.610 862.267Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 127.852.929 8.734.967Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü6.161.578 169.547Kısa Vadeli Karşılıklar25.715.181 4.912.074Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.215.181 4.912.074Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 21.500.000ARA TOPLAM225.286.120 135.304.129TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER225.286.120 135.304.129UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.699.442 9.456.554İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.699.442 9.456.554Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 8.699.442 9.456.554Uzun Vadeli Karşılıklar32.466.390 22.694.333Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar32.466.390 22.694.333Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.949.045 1.202.912TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.114.877 33.353.799TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER270.400.997 168.657.928ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar156.288.436 157.584.623Ödenmiş Sermaye200.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları55.241.392 55.241.392Paylara İlişkin Primler (İskontolar)162.149 162.149Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)42.774.202 52.455.933Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)42.774.202 52.455.933Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)53.029.669 55.026.447Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.255.467 -2.570.514Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)203.468 204.183Diğer Kazançlar (Kayıplar)203.468 204.183Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-150.479.034 -174.094.529Net Dönem Karı veya Zararı8.386.259 23.615.495TOPLAM ÖZKAYNAKLAR156.288.436 157.584.623TOPLAM KAYNAKLAR426.689.433 326.242.551Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 278.728 50.654.900 204.183 -180.591.588 6.497.059 132.446.823 132.446.823Transferler6.497.059 -6.497.059Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-374.764 8.698.735 8.323.971 8.323.971Dönem Karı (Zararı)8.698.735 8.698.735 8.698.735Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-374.764 -374.764 -374.764Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 -96.036 50.654.900 204.183 -174.094.529 8.698.735 140.770.794 140.770.794Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 -2.570.514 55.026.447 204.183 -174.094.529 23.615.495 157.584.623 157.584.623Transferler23.615.495 -23.615.495Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.684.953 -1.996.778 -715 8.386.259 -1.296.187 -1.296.187Dönem Karı (Zararı)8.386.259 8.386.259 8.386.259Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.684.953 -1.996.778 -715 -9.682.446 -9.682.446Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 -10.255.467 53.029.669 203.468 -150.479.034 8.386.259 156.288.436 156.288.436Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)8.386.259 8.698.735 -2.003.178 5.093.483DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9.682.446 -374.764 -9.682.446 -374.764Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-2.495.973 -2.495.973Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.607.085 -468.455 -9.607.085 -468.455Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.420.612 93.691 2.420.612 93.691Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.420.612 93.691 2.420.612 93.691Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.682.446 -374.764 -9.682.446 -374.764TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.296.187 8.323.971 -11.685.624 4.718.719Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.296.187 8.323.971 -11.685.624 4.718.719http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055609BIST