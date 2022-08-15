***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 18:45
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 105.108.577 52.983.903 67.691.705 29.564.676
Satışların Maliyeti
10 -48.453.914 -31.026.950 -30.150.955 -16.863.784
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.654.663 21.956.953 37.540.750 12.700.892
BRÜT KAR (ZARAR)
56.654.663 21.956.953 37.540.750 12.700.892
Genel Yönetim Giderleri
-9.556.934 -6.122.983 -2.928.822 -2.739.028
Pazarlama Giderleri
-6.379.946 -3.978.059 -3.622.943 -2.250.220
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
964.634 333.307 774.814 236.565
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-22.851.021 -1.933.607 -22.418.525 -1.105.933
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.831.396 10.255.611 9.345.274 6.842.276
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.631.085 2.505.161 30.001 1.252.282
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.462.481 12.760.772 9.375.275 8.094.558
Finansman Giderleri
-6.824.693 -1.318.710 -4.628.894 -926.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.637.788 11.442.062 4.746.381 7.167.844
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.251.529 -2.743.327 -6.749.559 -2.074.361
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-9.298.297 -3.521.264 -6.311.283 -2.258.015
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
46.768 777.937 -438.276 183.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.386.259 8.698.735 -2.003.178 5.093.483
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.386.259 8.698.735 -2.003.178 5.093.483
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.386.259 8.698.735 -2.003.178 5.093.483
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç/ (Kayıp) 0,00041900 0,00043500 -0,00010000 0,02550000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.087.101 1.372.931
Dönem Karı (Zararı)
8.386.259 8.698.735
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
50.086.776 8.522.407
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 8.114.381 4.129.048
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5-7 -534.124 347.624
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.421.070 2.488.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.921.070 2.488.859
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21.500.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.833.920 -1.186.451
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-990.773 -2.505.161
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.824.693 1.318.710
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.251.529 2.743.327
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.088.026 -15.299.516
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-147.583.312 -43.613.681
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
67.096.868 -4.017.899
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.607.234 -15.330.280
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.620.254 -815.976
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.588.528 -813.469
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
119.117.962 48.921.467
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.855.964 370.322
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.385.009 1.921.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-297.908 -548.695
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
812.026 1.971.306
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.476.275
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.655.022 -533.855
Alınan Faiz
990.773 2.505.161
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.895.328 -3.530.330
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -5.070.634 -3.245.226
Ödenen Faiz
-6.824.694 -285.104
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.799 -186.093
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.799 -186.093
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.168 369
Ticari Alacaklar
188.142.473 39.601.105
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-12 2.155.366 241.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 185.987.107 39.359.913
Diğer Alacaklar
7.649 58.016.075
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-12 58.008.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.649 7.649
Stoklar
7 75.147.783 50.964.481
Peşin Ödenmiş Giderler
1.038.190 1.782.440
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.038.190 1.782.440
Diğer Dönen Varlıklar
4.233.327 12.577.165
ARA TOPLAM
268.573.590 162.941.635
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
268.573.590 162.941.635
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8 139.033.362 145.425.835
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 16.955.971 16.289.744
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.392.599 851.072
Peşin Ödenmiş Giderler
733.911 734.265
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
158.115.843 163.300.916
TOPLAM VARLIKLAR
426.689.433 326.242.551
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.927.464 6.125.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.927.464 6.125.771
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 6.927.464 6.125.771
Ticari Borçlar
25.945.308 19.325.054
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-12 842.853 700.395
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 25.102.455 18.624.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.205.407 1.954.449
Diğer Borçlar
29.478.253 94.082.267
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 27.760.643 93.220.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.717.610 862.267
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 127.852.929 8.734.967
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.161.578 169.547
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.715.181 4.912.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.215.181 4.912.074
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 21.500.000
ARA TOPLAM
225.286.120 135.304.129
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
225.286.120 135.304.129
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.699.442 9.456.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.699.442 9.456.554
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 8.699.442 9.456.554
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.466.390 22.694.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
32.466.390 22.694.333
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
3.949.045 1.202.912
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.114.877 33.353.799
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
270.400.997 168.657.928
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
156.288.436 157.584.623
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
55.241.392 55.241.392
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
162.149 162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.774.202 52.455.933
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.774.202 52.455.933
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
53.029.669 55.026.447
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.255.467 -2.570.514
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
203.468 204.183
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
203.468 204.183
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-150.479.034 -174.094.529
Net Dönem Karı veya Zararı
8.386.259 23.615.495
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
156.288.436 157.584.623
TOPLAM KAYNAKLAR
426.689.433 326.242.551
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 278.728 50.654.900 204.183 -180.591.588 6.497.059 132.446.823 132.446.823
Transferler
6.497.059 -6.497.059
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-374.764 8.698.735 8.323.971 8.323.971
Dönem Karı (Zararı)
8.698.735 8.698.735 8.698.735
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-374.764 -374.764 -374.764
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -96.036 50.654.900 204.183 -174.094.529 8.698.735 140.770.794 140.770.794
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -2.570.514 55.026.447 204.183 -174.094.529 23.615.495 157.584.623 157.584.623
Transferler
23.615.495 -23.615.495
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.684.953 -1.996.778 -715 8.386.259 -1.296.187 -1.296.187
Dönem Karı (Zararı)
8.386.259 8.386.259 8.386.259
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.684.953 -1.996.778 -715 -9.682.446 -9.682.446
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -10.255.467 53.029.669 203.468 -150.479.034 8.386.259 156.288.436 156.288.436
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.386.259 8.698.735 -2.003.178 5.093.483
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.682.446 -374.764 -9.682.446 -374.764
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-2.495.973 -2.495.973
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.607.085 -468.455 -9.607.085 -468.455
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.420.612 93.691 2.420.612 93.691
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.420.612 93.691 2.420.612 93.691
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.682.446 -374.764 -9.682.446 -374.764
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.296.187 8.323.971 -11.685.624 4.718.719
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.296.187 8.323.971 -11.685.624 4.718.719
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055609
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