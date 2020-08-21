***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.08.2020 18:37
iğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı_OGK_2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ,Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 21.08.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2019 GK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 21 Ağustos 2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870727
BIST
18:051.110
En Yüksek
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1.141
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460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|12,32
|19.035.879
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.894.733
|% 9,99
|
|DERAS
|9,04
|15.824.169
|% 9,98
|
|DGGYO
|11,73
|52.232.170
|% 9,93
|
|ALKA
|14,72
|57.087.678
|% 9,93
|
|TLMAN
|15,68
|70.135.075
|% -9,99
|
|TGSAS
|7,84
|5.173.467
|% -9,99
|
|MZHLD
|15,61
|355.234
|% -9,98
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|TRCAS
|3,34
|190.461.901
|% -9,97
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|TUPRS
|82,90
|4.918.704.209
|% -9,89
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|RTALB
|57,30
|1.291.379.004
|% 9,35
|
|AKBNK
|5,07
|1.086.201.397
|% -0,20
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,95
|829.956.194
|% -3,94
|
|YKBNK
|2,15
|714.737.700
|% -0,46
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3032
|7,3047
|% 0,10
|
|Euro
|8,5998
|8,6182
|% -0,47
|
|Sterlin
|9,5342
|9,5820
|% -0,85
|
|Frank
|7,9726
|8,0207
|% -0,45
|
|Riyal
|1,9439
|1,9537
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-9,09
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|12,00
|
|Tam
|3.030
|3.108
|13,47
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,52
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|26,59
|26,62
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,15
|
|B. Petrol
|43,77
|43,77
|-1,11
|