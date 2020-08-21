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***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.08.2020 18:37
GÜNCEL HABERLER


iğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı_OGK_2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ,Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 21.08.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2019 GK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 21 Ağustos 2020 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870727


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TKURU 88,10 3.894.733 % 9,99  
DERAS 9,04 15.824.169 % 9,98  
DGGYO 11,73 52.232.170 % 9,93  
ALKA 14,72 57.087.678 % 9,93  
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Dolar 7,3032 7,3047 % 0,10  
Euro 8,5998 8,6182 % -0,47  
Sterlin 9,5342 9,5820 % -0,85  
Frank 7,9726 8,0207 % -0,45  
Riyal 1,9439 1,9537 % 0,19  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.938 1.938 -9,09  
Altın Gr. 456 456 -1,05  
Cumhuriyet 3.045 3.091 12,00  
Tam 3.030 3.108 13,47  
Yarım 1.465 1.504 6,52  
Çeyrek 735 752 3,26  
Gümüş.Ons 26,59 26,62 -0,63  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 -0,15  
B. Petrol 43,77 43,77 -1,11  
Seans Raporu 18:05
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