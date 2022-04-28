***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.04.2022 15:31
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 31.03.2022
Genel Kurul Tarihi 28.04.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması
5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
9 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
12 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı_OGK_2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2021 OGK Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 2021 OGK Hazır Bulunanlar..pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/04/2022 tarihinde saat 11:00'de Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024793
BIST