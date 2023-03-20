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***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.03.2023 18:10
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 20.03.2023
Genel Kurul Tarihi 14.04.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,
5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2023 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı_OGK_2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126461


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Yarım 3.976 4.015 107,00  
Çeyrek 1.988 2.007 53,00  
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Gümüş Gr. 13,71 13,73 -0,10  
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