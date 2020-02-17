***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 13:59
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 / 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ilgili Vergi Dairesi'ne 17.02.2019 tarihinde verilen, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819437
BIST
15:50121.003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 851,07
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
15:506,0492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0051
|Açılış
|: 6,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
15:506,5544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0067
|Açılış
|: 6,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
15:50307,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,51
|Açılış
|: 307,58
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,30
|69.234.916
|% 19,96
|
|TSPOR
|5,43
|233.148.892
|% 16,52
|
|GSRAY
|3,33
|760.189.325
|% 15,63
|
|GUBRF
|17,99
|275.431.240
|% 15,25
|
|EGSER
|5,45
|25.993.026
|% 11,00
|
|ERBOS
|24,88
|15.934.056
|% -9,46
|
|HUBVC
|39,84
|49.782.822
|% -7,74
|
|QNBFL
|143,90
|2.142.826
|% -6,56
|
|ISBIR
|561,00
|12.810
|% -6,50
|
|FENER
|16,36
|209.651.686
|% -6,41
|
|ASELS
|29,36
|1.683.815.448
|% 0,96
|
|THYAO
|15,24
|1.425.857.482
|% 2,35
|
|GSRAY
|3,33
|760.189.325
|% 15,63
|
|ODAS
|2,28
|609.474.637
|% 6,05
|
|TUPRS
|112,20
|408.261.365
|% 2,00
|
|ODAS
|2,28
|609.474.637
|% 6,05
|
|GSRAY
|3,33
|760.189.325
|% 15,63
|
|BJKAS
|2,94
|291.483.641
|% 2,08
|
|KARSN
|1,93
|190.777.862
|% -2,03
|
|KRDMD
|2,97
|278.275.775
|% 2,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8504
|7,8898
|% -0,33
|
|Frank
|6,1359
|6,1728
|% -0,08
|
|Riyal
|1,6080
|1,6161
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|-1,02
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|2,00
|
|Tam
|2.028
|2.078
|-2,61
|
|Yarım
|980
|1.005
|-1,26
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,63
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,83
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,23
|57,23
|-0,10
|
Seans Raporu
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16:04BLCYT
Yüzde 4.36 oranında artışla 6.94 lira fiyatla işlem gören hissede 952, 172 adet işlem
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16:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1003, 36 artarak (% 0.70 ) 144, 555
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16:02XU100
Endeks 121, 023 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 10, 000.00 milyon TL de
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16:01KUTPO
Yüzde 19.96 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 459, 579 adet işlem