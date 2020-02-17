***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019 - 31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteBoğaziçi Kurumlar Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019 / 4. Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ilgili Vergi Dairesi'ne 17.02.2019 tarihinde verilen, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819437BIST