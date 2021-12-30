***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiMakina ve TeçhizatAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30.12.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli79.000.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%12,89Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%39,50Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%31,79Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%127,54İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%92,50Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih31.12.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriCiro ve karlılığa olumlu yansıması beklenmektedirKarşı TarafAzmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiŞirketimiz Gözde GSYO A.Ş. iştiraki olup karşı taraf da Gözde GSYO A.Ş.'nin iştirakleri arasında yer almaktadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPiyasa DeğeriDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası30.12.2021/0203Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDenge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar79.000.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 30.12.2021 tarih ve 2021/15 sayılı kararına istinadenŞirketimizin stratejik planları doğrultusunda, gelecek yıllarda ekonomik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için üretimin çeşitlendirilmesine, verimlilik artışının sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik yeni makina yatırımı ihtiyacı doğmuştur.Söz konusu yatırımın, mevcut üretim kapasitesi, pazar payı, müşteri çeşitlendirmesi ve nakit döngüsü üzerinde olumlu katkılar sağlaması beklenmektedir.Bu hedef doğrultusundaAzmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. mülkiyetindeki detayları 30 Aralık 2021 tarih, 0203 rapor no.lu Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda yer alan kesme, bileme, kaplama fonksiyonuna sahip makina ve teçhizatın 79.000.000 TL bedel ile nakden alınmasına karar verilmiştir.Şirketimizin yapmış olduğu Maddi Duran Varlık alımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, SPK'nın (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği ile uyumlu olarak bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin oybirliği ile alınmıştır.Saygılarımızla,MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987276BIST