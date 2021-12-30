***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
30.12.2021 19:53
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Makina ve Teçhizat
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.12.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
79.000.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%12,89
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%39,50
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%31,79
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%127,54
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%92,50
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31.12.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Ciro ve karlılığa olumlu yansıması beklenmektedir
Karşı Taraf
Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Şirketimiz Gözde GSYO A.Ş. iştiraki olup karşı taraf da Gözde GSYO A.Ş.'nin iştirakleri arasında yer almaktadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Piyasa Değeri
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
30.12.2021/0203
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
79.000.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 30.12.2021 tarih ve 2021/15 sayılı kararına istinaden
Şirketimizin stratejik planları doğrultusunda, gelecek yıllarda ekonomik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için üretimin çeşitlendirilmesine, verimlilik artışının sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik yeni makina yatırımı ihtiyacı doğmuştur.
Söz konusu yatırımın, mevcut üretim kapasitesi, pazar payı, müşteri çeşitlendirmesi ve nakit döngüsü üzerinde olumlu katkılar sağlaması beklenmektedir.
Bu hedef doğrultusunda
Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. mülkiyetindeki detayları 30 Aralık 2021 tarih, 0203 rapor no.lu Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda yer alan kesme, bileme, kaplama fonksiyonuna sahip makina ve teçhizatın 79.000.000 TL bedel ile nakden alınmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin yapmış olduğu Maddi Duran Varlık alımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, SPK'nın (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği ile uyumlu olarak bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin oybirliği ile alınmıştır.
Saygılarımızla,
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987276
BIST