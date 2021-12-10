***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2021 10:55
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üyesi bulunduğumuz İşveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile işyerimizde yetkili İşçi Sendikası Birleşik Metal-İş Sendikası arasında yürütülmekte olan Grup Toplu İş Sözleşmesi Müzakereleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış olup, taraflar arasında Uyuşmazlık Tutanağı düzenlenmiştir. Prosedür gereğince konu arabulucuya intikal edecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla,
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982586
BIST
11:172.034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,03
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
11:1713,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0761
|Açılış
|: 13,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9088
En Düşük
13,7533
11:1715,6593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0635
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7199
En Düşük
15,5619
11:17788,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,48
|Açılış
|: 788,73
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler11:17
|EUHOL
|2,31
|21.825.157
|% 10,00
|
|RALYH
|16,83
|6.193.827
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|10.471.994
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|2.555.720
|% 9,91
|
|FLAP
|3,13
|73.354.090
|% 9,44
|
|DOBUR
|138,00
|1.478.946
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|2.484.687
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|653.079
|% -9,90
|
|CRDFA
|3,95
|36.448.643
|% -9,82
|
|PCILT
|13,78
|110.662.835
|% -8,86
|
|THYAO
|22,68
|2.176.380.735
|% 3,09
|
|KRDMD
|10,55
|898.982.040
|% 0,48
|
|SISE
|15,52
|735.607.275
|% 0,78
|
|PETKM
|9,13
|590.243.581
|% 2,13
|
|TUPRS
|170,40
|566.131.300
|% 3,40
|
|EKGYO
|2,55
|418.033.735
|% 0,79
|
|THYAO
|22,68
|2.176.380.735
|% 3,09
|
|TSKB
|1,62
|150.045.735
|% -0,61
|
|KRDMD
|10,55
|898.982.040
|% 0,48
|
|SKBNK
|1,22
|87.427.403
|% -0,81
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8391
|13,8633
|% 0,55
|
|Euro
|15,6263
|15,6593
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,2506
|18,3422
|% 0,41
|
|Frank
|14,9253
|15,0153
|% 0,38
|
|Riyal
|3,6803
|3,6987
|% 0,43
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-4,10
|
|Altın Gr.
|789
|789
|1,46
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,88
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,71
|9,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,28
|74,28
|-0,14
|
Seans Raporu
11:17
daha fazla
-
11:33NUGYO
Yüzde 4.64 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 617, 721 adet işlem
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11:32XU100
Endeks 2, 035 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 13, 072.00 milyon TL de
-
11:32RNPOL
Yüzde 9.95 oranında artışla 15.91 lira fiyatla işlem gören hissede 659, 635 adet işlem
-
11:31ISFIN
Yüzde 4.38 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 085, 407 adet işlem
-
11:29NIBAS
Yüzde 8.22 oranında artışla 12.38 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 744, 325 adet işlem