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***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.12.2021 17:51
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Üyesi bulunduğumuz İşveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)  ile işyerimizde yetkili İşçi Sendikası Birleşik Metal-İş Sendikası arasında yürütülmekte olan Grup Toplu İş Sözleşmesi  kapsamında devam eden arabulucu görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanmış bulunmaktadır.
Yasal süreç devam etmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla,
          
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986422


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