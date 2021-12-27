***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2021 17:51
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üyesi bulunduğumuz İşveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile işyerimizde yetkili İşçi Sendikası Birleşik Metal-İş Sendikası arasında yürütülmekte olan Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında devam eden arabulucu görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanmış bulunmaktadır.
Yasal süreç devam etmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla,
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986422
BIST
17:551.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 10,19
|Açılış
|: 1.899
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|Önceki Kapanış
|: 1.891
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1.943
En Düşük
1.873
17:5511,4357
En Yüksek
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|: 4,04%
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|Açılış
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En Düşük
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17:5512,9859
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|Açılış
|: 663,97
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|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler17:55
|ISKPL
|5,39
|103.719.601
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|12.104.018
|% 10,00
|
|KARYE
|14,85
|47.971.733
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,25
|69.542.800
|% -9,02
|
|SANFM
|31,40
|16.007.347
|% -7,16
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|GARAN
|11,70
|2.228.476.553
|% -0,17
|
|THYAO
|20,92
|2.192.806.852
|% -0,95
|
|SASA
|50,90
|1.945.551.451
|% 6,93
|
|EREGL
|28,88
|1.884.686.481
|% 1,76
|
|KRDMD
|9,47
|1.607.263.575
|% 0,42
|
|YKBNK
|3,64
|1.360.347.455
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,23
|642.852.658
|% 0,45
|
|GARAN
|11,70
|2.228.476.553
|% -0,17
|
|KRDMD
|9,47
|1.607.263.575
|% 0,42
|
|TSKB
|1,51
|212.957.556
|% 0,67
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3964
|11,4357
|% 4,04
|
|Euro
|12,9061
|12,9859
|% 4,39
|
|Sterlin
|15,2845
|15,3611
|% 3,99
|
|Frank
|12,3870
|12,4617
|% 4,00
|
|Riyal
|3,0309
|3,0461
|% 3,86
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|3,04
|
|Altın Gr.
|660
|660
|22,12
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,36
|8,37
|0,24
|
|B. Petrol
|76,26
|76,26
|0,47
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