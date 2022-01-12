***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/12/2021 - 27/12/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında 01.09.2021-31.08.2023 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde taraflar, 12 Ocak 2022 tarihinde mutabakata vararak, görüşülen maddeler üzerinde tam bir uzlaşma sağlamışlardır.Sözleşmede özetleİlk 6 ay için saat ücretlerine önce yüzde 10 oranında ücret zammı sonrasında 3,70 TL/saat maktu zam uygulanacaktır. Sözleşmenin ikinci altı ayında %30 enflasyon artışı yapılacaktır (enflasyon oranının daha yüksek gerçekleşmesi durumunda, enflasyon koruması dikkate alınacaktır). Üçüncü ve dördüncü 6 aylar için enflasyon oranında ücret artışı yapılması kararlaştırılmıştır. İlk yıl için tüm sosyal yardımlar %35 oranında artırılmış, Kurban Bayramı yardımında ilave olarak, yıllık brüt ortalama 236 TL ek düzenleme yapılmıştır. İkinci yıl için artış oranının enflasyon oranında olacağı belirlenmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla,MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993215BIST