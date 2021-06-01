***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2021 22:56
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ ÜLKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 30.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yıldız Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MEHMET TÜTÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 29.04.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yıldız Holding A.Ş. CEO/Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi/ Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
LEVENT SİPAHİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.04.2018 İcrada Görevli Makina Takım Endüstrisi A.Ş. Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ÖMER FARUK SEVGİLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 20.07.2020 İcrada Görevli Değil Serbest Avukat Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
AGAH UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.07.2020 İcrada Görevli Değil Ortaklık dışı Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939479
BIST
18:051.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,55
|Açılış
|: 1.424
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|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.434
En Düşük
1.423
18:058,5320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0401
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
18:0510,4304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0432
|Açılış
|: 10,3950
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|Önceki Kapanış
|: 10,3400
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10,4541
En Düşük
10,3676
18:05520,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 520,59
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|Önceki Kapanış
|: 520,58
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524,95
En Düşük
518,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,77
|1.687.982
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|12.179.578
|% 10,00
|
|ESEN
|31,68
|144.802.582
|% 10,00
|
|SASA
|33,90
|496.221.467
|% 9,99
|
|MTRKS
|36,58
|70.831.159
|% 9,98
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|242.339.007
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|110.975.942
|% -9,87
|
|KUTPO
|33,06
|392.706.771
|% -8,47
|
|YAYLA
|3,55
|131.638.875
|% -7,79
|
|GARAN
|8,10
|1.552.815.467
|% 1,38
|
|THYAO
|13,49
|1.279.989.953
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,21
|721.371.608
|% 2,79
|
|KRDMD
|7,95
|634.833.299
|% 1,15
|
|SASA
|33,90
|496.221.467
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,21
|721.371.608
|% 2,79
|
|GARAN
|8,10
|1.552.815.467
|% 1,38
|
|ODAS
|2,08
|242.339.007
|% -9,96
|
|TSKB
|1,36
|141.182.008
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,93
|193.755.247
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5175
|8,5320
|% 0,47
|
|Euro
|10,3969
|10,4304
|% 0,42
|
|Sterlin
|12,0257
|12,0860
|% -0,07
|
|Frank
|9,4657
|9,5227
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2659
|2,2773
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|-6,75
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-3,00
|
|Tam
|3.421
|3.509
|-2,69
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,30
|
|Çeyrek
|829
|849
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,86
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,53
|70,53
|1,22
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 12, 216.00 milyon TL de
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17:59DERIM
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.94 lira fiyatla işlem gören hissede 901, 131 adet işlem
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17:57NATEN
Yüzde 9.95 oranında artışla 38.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 885, 322 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, YKBNK, TSKB
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 77 artarak (% 0.95 ) 1, 252