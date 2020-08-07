***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
07.08.2020 18:14
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i gereğince
1. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Ömer Faruk SEVGİLİ'nin Komite Üyeliklerine Hüseyin Avni METİNKALE ve Burçin ERDOĞAN'ın seçilmelerine karar verilmiştir.
2. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Agah UĞUR'un, Komite Üyeliğine Ömer Faruk SEVGİLİ'nin seçilmesine karar verilmiştir.
3. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Agah UĞUR'un, Komite Üyeliğine Hüseyin Avni METİNKALE'nin seçilmesine karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866751
BIST
18:051.061
En Yüksek
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|95,15
|17.840.018
|% 10,00
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|KARTN
|603,90
|23.634.281
|% 10,00
|
|YONGA
|25,74
|407.814
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.645,00
|427.254
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|252.756
|% 10,00
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|KENT
|1.422,00
|4.739.526
|% -10,00
|
|QNBFL
|118,00
|73.984.345
|% -9,99
|
|BURVA
|64,40
|995.688
|% -9,99
|
|VKFYO
|10,48
|1.595.349
|% -9,97
|
|KRGYO
|5,34
|3.030.066
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|ASELS
|16,79
|1.695.900.833
|% 9,95
|
|GARAN
|6,58
|1.455.157.486
|% 1,70
|
|SISE
|6,03
|1.268.376.254
|% 4,87
|
|GUSGR
|5,48
|995.735.567
|% 7,03
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|KRDMD
|2,66
|694.030.161
|% 2,70
|
|TSKB
|1,07
|251.901.794
|% 2,88
|
|ODAS
|2,22
|509.552.710
|% 4,72
|
|YKBNK
|2,05
|471.333.422
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4253
|9,4726
|% -0,45
|
|Frank
|7,8961
|7,9436
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9265
|1,9361
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.030
|2.031
|-32,91
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-8,26
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|-143,00
|
|Tam
|3.202
|3.415
|-45,80
|
|Yarım
|1.554
|1.671
|-6,40
|
|Çeyrek
|780
|835
|-8,30
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,96
|-0,98
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|-0,25
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|B. Petrol
|44,45
|44,45
|-0,64
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