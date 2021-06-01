***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.06.2021 22:56
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i gereğince
1. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Ömer Faruk SEVGİLİ'nin Komite Üyeliklerine Mehmet TÜTÜNCÜ ve Burçin ERDOĞAN'ın seçilmelerine karar verilmiştir.
2. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Agah UĞUR'un, Komite Üyeliğine Mehmet TÜTÜNCÜ'nün seçilmesine karar verilmiştir.
3. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine karar verilmiştir.
4. Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerinde ise Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Agah UĞUR ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak Ömer Faruk SEVGİLİ görev almaya devam etmektedirler.
Saygılarımızla,
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939478
BIST
18:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,31
|Açılış
|: 1.420
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|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
18:058,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0132
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
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8,6059
En Düşük
8,5927
18:0510,5246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0266
|Açılış
|: 10,4800
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|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,5246
En Düşük
10,4979
18:05527,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 6,84
|Açılış
|: 527,42
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|280,50
|1.939.328
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.962.372
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,00
|71.213.743
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|3.400.453
|% 9,96
|
|EUKYO
|5,98
|5.855.213
|% 9,93
|
|MRGYO
|1,26
|15.162.251
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,10
|3.172.257
|% -10,00
|
|DARDL
|18,89
|31.028.960
|% -9,96
|
|METUR
|25,00
|43.845.682
|% -9,42
|
|IZFAS
|6,69
|17.400.743
|% -8,73
|
|SASA
|34,78
|1.866.660.572
|% 2,60
|
|THYAO
|13,65
|1.526.217.664
|% 1,19
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% -0,49
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 2,41
|
|TUPRS
|101,50
|835.748.859
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,21
|673.008.728
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|413.065.167
|% 4,33
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% -0,49
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 2,41
|
|ZOREN
|2,11
|253.949.466
|% 7,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5816
|8,6059
|% 0,15
|
|Euro
|10,4911
|10,5246
|% 0,25
|
|Sterlin
|12,1380
|12,1988
|% 1,00
|
|Frank
|9,5298
|9,5873
|% 0,80
|
|Riyal
|2,2843
|2,2958
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|7,80
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,86
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.535
|45,00
|
|Tam
|3.469
|3.557
|47,40
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|22,93
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|28,15
|28,19
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,78
|7,79
|0,00
|
|B. Petrol
|71,24
|71,24
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59OYAYO
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 908, 228 adet işlem
-
17:57MTRKS
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 440 adet işlem
-
17:56FMIZP
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 112.80 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 293 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 56 kaybederek (% -0.04 ) 1, 252
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, MZHLD, TRCAS, YAYLA, VAKKO, EPLAS, KENT