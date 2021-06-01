***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i gereğince1. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Ömer Faruk SEVGİLİ'nin Komite Üyeliklerine Mehmet TÜTÜNCÜ ve Burçin ERDOĞAN'ın seçilmelerine karar verilmiştir.2. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Agah UĞUR'un, Komite Üyeliğine Mehmet TÜTÜNCÜ'nün seçilmesine karar verilmiştir.3. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine karar verilmiştir.4. Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerinde ise Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Agah UĞUR ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak Ömer Faruk SEVGİLİ görev almaya devam etmektedirler.Saygılarımızla,MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939478BIST