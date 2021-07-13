***MANAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.07.2021 09:11
***MANAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MANAS.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Miktar: 7.800.000 TL nominal, Aracı: TRA Kapanış Tarihi: 14.07.2021, Fiyat: 9,90 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 77.220.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950515
BIST
10:301.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,11
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.351
10:308,6213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0139
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6426
En Düşük
8,6060
10:3010,2360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0167
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2810
En Düşük
10,2129
10:30501,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,39
|Açılış
|: 501,85
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,02
BIST En Aktif Hisseler10:30
|YAPRK
|33,14
|4.748.364
|% 7,46
|
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|BALAT
|4,89
|14.822
|% 5,16
|
|SODSN
|22,04
|11.218
|% 4,75
|
|FADE
|14,16
|13.688.340
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|3.655.835
|% -9,94
|
|AYCES
|60,00
|35.880
|% -7,69
|
|EUKYO
|7,00
|516.012
|% -5,79
|
|ORMA
|28,00
|12.376
|% -5,72
|
|GARAN
|8,58
|213.671.067
|% -0,69
|
|THYAO
|13,18
|107.215.592
|% -0,45
|
|SASA
|26,46
|80.528.221
|% 0,00
|
|PETKM
|5,32
|78.981.811
|% 0,57
|
|KRDMD
|7,17
|78.230.829
|% -0,14
|
|PEKGY
|1,08
|38.013.780
|% -4,42
|
|YKBNK
|2,26
|66.191.170
|% -0,44
|
|GARAN
|8,58
|213.671.067
|% -0,69
|
|EKGYO
|1,79
|33.460.011
|% -1,10
|
|PETKM
|5,32
|78.981.811
|% 0,57
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6195
|8,6213
|% -0,16
|
|Euro
|10,2309
|10,2360
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9242
|11,9840
|% -0,25
|
|Frank
|9,3817
|9,4382
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2917
|2,3032
|% -0,16
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|4,79
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,54
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,32
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|0,28
|