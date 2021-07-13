***MANAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***MANAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [MANAS]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMANAS.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Miktar: 7.800.000 TL nominal, Aracı: TRA Kapanış Tarihi: 14.07.2021, Fiyat: 9,90 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 77.220.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950515BIST