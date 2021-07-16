***MANAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
16.07.2021 18:11
***MANAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [MANAS]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
16/07/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
7.800.000
Baz Fiyat (TL)
9,9
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
500.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
27/07/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
13-14/07/2021
Açıklamalar
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 7.800.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 19.800.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 27/07/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 9,90 TL/pay baz fiyat, "MANAS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951548
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,97
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.357
18:058,5193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0451
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
18:0510,1054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0312
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0453
18:05497,06
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -7,01
|Açılış
|: 497,06
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
494,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|293,80
|70.022.601
|% 10,00
|
|KGYO
|7,15
|35.196.439
|% 10,00
|
|KARYE
|8,80
|79.820.818
|% 10,00
|
|EDATA
|8,93
|12.011.294
|% 9,98
|
|BAGFS
|16,64
|1.420.221
|% 9,98
|
|KRTEK
|7,78
|41.790.258
|% -7,05
|
|EKIZ
|7,49
|394.066
|% -6,37
|
|CASA
|127,10
|317.246
|% -5,57
|
|MMCAS
|6,02
|146.910
|% -4,44
|
|KRONT
|54,20
|14.555.824
|% -3,64
|
|SASA
|30,32
|1.519.782.956
|% -2,70
|
|THYAO
|13,08
|585.692.068
|% 0,00
|
|GARAN
|8,35
|574.698.560
|% -0,95
|
|KRDMD
|7,38
|411.183.440
|% 1,51
|
|ARCLK
|33,42
|366.124.740
|% 2,20
|
|PEKGY
|1,04
|133.470.229
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,30
|208.910.791
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,06
|72.955.540
|% 1,92
|
|GARAN
|8,35
|574.698.560
|% -0,95
|
|KRDMD
|7,38
|411.183.440
|% 1,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5091
|8,5193
|% -0,53
|
|Euro
|10,0812
|10,1054
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,6909
|11,7495
|% -1,04
|
|Frank
|9,2186
|9,2742
|% -0,86
|
|Riyal
|2,2624
|2,2738
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|-13,91
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-6,89
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.362
|-9,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|-8,85
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|-4,28
|
|Çeyrek
|799
|817
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,75
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|7,04
|7,05
|-0,21
|
|B. Petrol
|73,64
|73,64
|0,17
|
Seans Raporu
18:05
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