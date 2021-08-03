***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2021 10:38
***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MANAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954322
BIST
13:261.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.406
En Düşük
1.394
13:268,3248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0231
|Açılış
|: 8,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3816
En Düşük
8,2921
13:269,9016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0215
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9683
En Düşük
9,8542
13:26484,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,15
|Açılış
|: 484,67
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler13:26
|IDGYO
|3,63
|11.580.074
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|35.868.145
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|394.011
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|32.934.712
|% 9,94
|
|AGYO
|3,21
|33.997.593
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|24.521.955
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,88
|292.685
|% -9,99
|
|METUR
|5,53
|164.123.837
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,31
|117.774.151
|% -8,18
|
|BAYRK
|9,26
|27.193.285
|% -7,49
|
|GARAN
|8,71
|834.311.136
|% 1,87
|
|EREGL
|19,93
|579.623.387
|% 1,17
|
|SISE
|7,78
|510.002.195
|% 0,78
|
|THYAO
|12,75
|358.429.683
|% -0,93
|
|ASELS
|16,00
|352.653.776
|% -0,25
|
|YKBNK
|2,45
|312.531.993
|% 1,24
|
|GARAN
|8,71
|834.311.136
|% 1,87
|
|KARSN
|4,09
|333.282.381
|% -0,73
|
|PEKGY
|1,00
|79.718.471
|% 3,09
|
|ODAS
|1,31
|101.332.036
|% 0,00
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3217
|8,3248
|% -0,28
|
|Euro
|9,8949
|9,9016
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,5542
|11,6122
|% -0,03
|
|Frank
|9,1780
|9,2333
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2127
|2,2238
|% -0,29
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-2,20
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.261
|-11,00
|
|Tam
|3.198
|3.278
|-13,25
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|-6,41
|
|Çeyrek
|775
|793
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,82
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,31
|73,31
|0,42
|