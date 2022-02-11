***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.02.2022 12:30
***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MANAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001047
BIST
15:192.009
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -30,16
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.038
En Düşük
1.992
15:1913,4875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0276
|Açılış
|: 13,4670
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4400
15:1915,3902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0744
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,3080
15:19791,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,85
|Açılış
|: 791,99
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,25
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler15:17
|PKENT
|653,80
|12.787.471
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|84.650.996
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.310.647
|% 9,95
|
|GEDIK
|8,06
|45.082.609
|% 8,33
|
|GMTAS
|2,74
|6.530.028
|% 8,30
|
|ORCAY
|30,46
|148.545.938
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|167.108.416
|% -9,96
|
|SANEL
|10,50
|3.849.330
|% -5,91
|
|EUHOL
|2,88
|870.292
|% -5,88
|
|KSTUR
|255,30
|166.658
|% -5,72
|
|THYAO
|28,72
|4.997.317.124
|% -3,62
|
|EREGL
|28,52
|1.368.722.723
|% -3,19
|
|KRDMD
|11,77
|1.152.326.428
|% -0,42
|
|TUPRS
|191,20
|1.031.896.777
|% 0,63
|
|SISE
|13,61
|825.490.166
|% -2,23
|
|THYAO
|28,72
|4.997.317.124
|% -3,62
|
|YKBNK
|4,04
|588.596.204
|% -1,46
|
|EKGYO
|2,29
|296.346.810
|% -1,72
|
|KRDMD
|11,77
|1.152.326.428
|% -0,42
|
|MOBTL
|1,90
|178.198.057
|% 7,95
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4695
|13,4836
|% -0,23
|
|Euro
|15,3749
|15,3856
|% -0,51
|
|Sterlin
|18,2394
|18,3309
|% -0,13
|
|Frank
|14,4801
|14,5674
|% -0,28
|
|Riyal
|3,5792
|3,5972
|% -0,32
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|0,38
|
|Altın Gr.
|791
|791
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|5.262
|5.341
|-28,00
|
|Tam
|5.234
|5.367
|-30,04
|
|Yarım
|2.530
|2.596
|-14,54
|
|Çeyrek
|1.269
|1.298
|-7,26
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,98
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|-0,15
|
|B. Petrol
|92,24
|92,24
|0,83
|
Seans Raporu
15:17
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15:32XU100
Endeks 2, 008 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 53 altında . İşlem hacmi 18, 852.00 milyon TL de
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15:32TURGG
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 156.80 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 351 adet işlem
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15:29PKART
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 16.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 097, 445 adet işlem
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15:28ISDMR
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 22.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 893, 148 adet işlem
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15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, EREGL, KOZAA