***MANAS* *INFO* *IYF* *HPF* *HLR* *ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
16.01.2023 08:58
***MANAS******INFO******IYF******HPF******HLR******ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [INFO, IYF, MANAS, ZOREN]
İlgili Fonlar [HLR, HPF]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102398
BIST
10:125.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 37,62
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.050
En Düşük
5.013
10:1218,7885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1350
|
18,8094
En Düşük
18,7572
10:1220,3664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,4474
En Düşük
20,3073
10:121.156,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,14
|Açılış
|: 1.156,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.155,68
BIST En Aktif Hisseler10:12
|ONCSM
|41,14
|1.938.229
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|525.042
|% 9,97
|
|OTTO
|94,40
|145.858
|% 9,96
|
|SOKE
|9,97
|1.160.059
|% 9,92
|
|UMPAS
|5,34
|346.833
|% 9,88
|
|ULUFA
|7,02
|1.181.971
|% -8,12
|
|ODAS
|8,64
|361.230.620
|% -6,49
|
|UZERB
|170,20
|274.703
|% -6,17
|
|TERA
|22,00
|2.491.295
|% -5,34
|
|CANTE
|113,50
|1.935.841
|% -5,34
|
|THYAO
|136,00
|617.371.128
|% 0,97
|
|ODAS
|8,64
|361.230.620
|% -6,49
|
|YKBNK
|9,59
|351.327.531
|% 4,13
|
|AKBNK
|17,19
|339.809.760
|% 3,87
|
|EREGL
|40,48
|314.849.304
|% 0,30
|
|ODAS
|8,64
|361.230.620
|% -6,49
|
|YKBNK
|9,59
|351.327.531
|% 4,13
|
|EKGYO
|7,96
|259.460.284
|% 1,02
|
|AKBNK
|17,19
|339.809.760
|% 3,87
|
|ISCTR
|11,21
|207.141.980
|% 3,80
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7869
|18,7885
|% 0,03
|
|Euro
|20,3588
|20,3664
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,9152
|23,0302
|% 0,02
|
|Frank
|20,2128
|20,3346
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9838
|5,0088
|% -0,03
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-6,38
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.157
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|7.857
|7.976
|79,00
|
|Tam
|7.860
|7.933
|123,00
|
|Yarım
|3.830
|3.882
|60,00
|
|Çeyrek
|1.921
|1.941
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,70
|14,73
|0,07
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-0,78
|
Seans Raporu
10:12
daha fazla
-
10:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, ISCTR, AKBNK
-
10:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 44 artarak (% 1.30 ) 4, 485
-
10:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKING, OTTO, SOKE, ONCSM, UMPAS
-
10:26
DAGI, VKING, ONCSM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
10:26
EYGYO, TERA, ODAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında