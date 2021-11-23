***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale Konusu2022 Yılı Doğalgaz Sayacı Alımıİhaleyi Açan TarafİGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı99Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi23/11/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarMANAS ENERJİ YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu 22/10/2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak2021/558871 İhale Kayıt numaralı "2022 Yılı Doğalgaz Sayacı Alımı" İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ‘nin açmış olduğu 260961 adet muhtelif doğalgaz sayacı alımı ihalesine katılım sağlaması için hazırlıkların yapılmasına, ihale katılımının henüz kesinleşmemesi katılımın olumlu ya da olumsuz sonuçlanabileceği, yapılacak açıklamanın piyasada fiyat hareketlerine yol açma ihtimali düşünülerek açıklamanın ertelenmesine karar verilmiştir.2021/558871 İhale Kayıt numaralı "2022 Yılı Doğalgaz Sayacı Alımı" İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ‘nin açmış olduğu 260961 adet muhtelif doğalgaz sayacı alımı ihalesine Kısmi teklif ile 23.11.2021 Tarihinde katılım sağlanmıştır.İhale süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Söz Konusu bu açıklama SPK'nun Özel Durumlar Tebliği Düzenlemeleri çerçevesinde yapılmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979091BIST