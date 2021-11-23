***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
23.11.2021 11:00
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
2022 Yılı Doğalgaz Sayacı Alımı
İhaleyi Açan Taraf
İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
99
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
23/11/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
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İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu 22/10/2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak
2021/558871 İhale Kayıt numaralı "2022 Yılı Doğalgaz Sayacı Alımı" İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ‘nin açmış olduğu 260961 adet muhtelif doğalgaz sayacı alımı ihalesine katılım sağlaması için hazırlıkların yapılmasına, ihale katılımının henüz kesinleşmemesi katılımın olumlu ya da olumsuz sonuçlanabileceği, yapılacak açıklamanın piyasada fiyat hareketlerine yol açma ihtimali düşünülerek açıklamanın ertelenmesine karar verilmiştir.
2021/558871 İhale Kayıt numaralı "2022 Yılı Doğalgaz Sayacı Alımı" İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ‘nin açmış olduğu 260961 adet muhtelif doğalgaz sayacı alımı ihalesine Kısmi teklif ile 23.11.2021 Tarihinde katılım sağlanmıştır.
İhale süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Söz Konusu bu açıklama SPK'nun Özel Durumlar Tebliği Düzenlemeleri çerçevesinde yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979091
BIST