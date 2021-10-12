***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Türk Standardları Enstitüsü tarafından Şubat 2021 Tarihinde yayımlanmış TS13906 standard numaralı İş Yerleri-Cep Telefonu (İkinci el) yenileme merkezleri için kurallar standardı çerçevesinde, yetkilendirilmiş ikinci el cep telefonu yenileme merkezi olmak için 12.10.2021 Tarihinde Türk Standardları Enstitüsü'ne başvuru yapmıştır.Söz Konusu bu açıklama SPK'nun Özel Durumlar Tebliği Düzenlemeleri çerçevesinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970038BIST