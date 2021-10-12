***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2021 18:16
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Türk Standardları Enstitüsü tarafından Şubat 2021 Tarihinde yayımlanmış TS13906 standard numaralı İş Yerleri-Cep Telefonu (İkinci el) yenileme merkezleri için kurallar standardı çerçevesinde, yetkilendirilmiş ikinci el cep telefonu yenileme merkezi olmak için 12.10.2021 Tarihinde Türk Standardları Enstitüsü'ne başvuru yapmıştır.
Söz Konusu bu açıklama SPK'nun Özel Durumlar Tebliği Düzenlemeleri çerçevesinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970038
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,28
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.408
18:059,0943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0592
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1062
En Düşük
9,0017
18:0510,5535
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1223
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
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10,5644
En Düşük
10,4123
18:05523,26
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 11,88
|Açılış
|: 523,26
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|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
523,94
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LUKSK
|49,50
|9.719.745
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 9,97
|
|TDGYO
|7,09
|13.112.457
|% 9,92
|
|KTSKR
|33,00
|35.570.843
|% 7,00
|
|ISKUR
|353.000,00
|353.000
|% 6,97
|
|DOBUR
|34,16
|4.656.833
|% -9,96
|
|OYLUM
|7,10
|10.242.255
|% -9,90
|
|AKFGY
|6,11
|56.546.237
|% -9,88
|
|PRKAB
|19,30
|175.201.955
|% -9,39
|
|PENTA
|176,00
|11.174.886
|% -8,57
|
|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 9,97
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% -1,26
|
|THYAO
|14,26
|1.467.916.583
|% 1,86
|
|ASELS
|16,30
|1.401.633.126
|% -0,24
|
|TUPRS
|122,80
|975.340.230
|% -3,31
|
|EKGYO
|1,82
|671.226.885
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,39
|516.975.786
|% -1,65
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% -1,26
|
|ODAS
|1,48
|222.489.025
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,74
|905.712.229
|% -0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0878
|9,0943
|% 0,66
|
|Euro
|10,5412
|10,5535
|% 1,17
|
|Sterlin
|12,3689
|12,4309
|% 1,05
|
|Frank
|9,7933
|9,8523
|% 1,29
|
|Riyal
|2,4148
|2,4269
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|32,04
|
|Altın Gr.
|523
|523
|11,85
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,17
|
|B. Petrol
|83,26
|83,26
|-0,16
|