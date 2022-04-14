***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20 12 2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20 yıldan bu yana Itron Firmasının (https://www.itron.com) Türkiye'deki çözüm ortağı ve temsilcisi olan ve yaklaşık on yıldır da bazı su ve elektrik sayaçlarını teknoloji transferinin ardından Türkiye'de imal eden Şirketimiz 07.2021 tarihinde SPK tarafından onaylanan izahnamemizde belirttiğimiz gibi G4 Doğalgaz Sayacı Üretim Hattının, ITRON (ABD) Firmasından teknoloji transferi ile Manas tesislerine taşınması görüşmelerini bu güne kadar devam ettirmiş, 18.12.2021-20.12.2021 tarihleri arasında tesis, makine ve cihazları yurtdışında yerinde inceleyen teknik heyetimizin olumlu görüşü çerçevesinde ITRON (ABD) Firması ile 14 04 2022 tarihinde teknoloji transferine ilişkin sözleşmeyi imzalamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020539BIST