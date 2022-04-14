***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2022 14:54
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20 12 2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20 yıldan bu yana Itron Firmasının (https://www.itron.com) Türkiye'deki çözüm ortağı ve temsilcisi olan ve yaklaşık on yıldır da bazı su ve elektrik sayaçlarını teknoloji transferinin ardından Türkiye'de imal eden Şirketimiz 07.2021 tarihinde SPK tarafından onaylanan izahnamemizde belirttiğimiz gibi G4 Doğalgaz Sayacı Üretim Hattının, ITRON (ABD) Firmasından teknoloji transferi ile Manas tesislerine taşınması görüşmelerini bu güne kadar devam ettirmiş, 18.12.2021-20.12.2021 tarihleri arasında tesis, makine ve cihazları yurtdışında yerinde inceleyen teknik heyetimizin olumlu görüşü çerçevesinde ITRON (ABD) Firması ile 14 04 2022 tarihinde teknoloji transferine ilişkin sözleşmeyi imzalamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020539
BIST
14:542.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 16,60
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
14:5414,6278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0336
|Açılış
|: 14,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
14:5415,9396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0257
|Açılış
|: 15,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8849
14:54929,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,25
|Açılış
|: 929,53
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,32
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler14:52
|IHAAS
|15,40
|13.764.008
|% 10,00
|
|DAPGM
|27,14
|129.229.211
|% 9,97
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|ASUZU
|88,50
|59.212.646
|% 9,26
|
|ESCOM
|9,20
|36.927.938
|% 8,75
|
|ISGYO
|12,04
|7.894.315
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|51,85
|5.458.219
|% -5,04
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|MIPAZ
|6,41
|12.592.077
|% -3,61
|
|THYAO
|37,14
|3.616.269.802
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,94
|2.213.714.290
|% 8,49
|
|GARAN
|13,72
|1.646.193.014
|% 0,59
|
|EREGL
|35,20
|1.115.678.812
|% 0,11
|
|AKBNK
|9,12
|1.030.244.609
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,94
|2.213.714.290
|% 8,49
|
|TSKB
|1,83
|564.312.878
|% 8,28
|
|ODAS
|2,31
|570.219.545
|% 1,32
|
|DOHOL
|3,86
|816.147.412
|% 1,05
|
|YKBNK
|5,10
|986.942.643
|% 1,39
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6189
|14,6247
|% 0,21
|
|Euro
|15,9265
|15,9400
|% 0,16
|
|Sterlin
|19,1298
|19,2257
|% 0,24
|
|Frank
|15,5449
|15,6385
|% -0,03
|
|Riyal
|3,8865
|3,9060
|% 0,17
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|1,29
|
|Altın Gr.
|930
|930
|1,69
|
|Cumhuriyet
|6.154
|6.247
|13,00
|
|Tam
|6.126
|6.277
|11,24
|
|Yarım
|2.961
|3.037
|5,44
|
|Çeyrek
|1.485
|1.518
|2,72
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,63
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,32
|
Seans Raporu
14:52
daha fazla
-
15:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, VESTL, KRDMD
-
15:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 44 artarak (% 0.61 ) 2, 232
-
15:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, MMCAS, DAPGM
-
15:07
QUAGR, TSKB, PENGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:07
DOBUR, SUMAS, MIPAZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında