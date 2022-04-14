***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarG4 Doğalgaz Sayacı Üretim Hattının, ITRON (ABD) Firmasından teknoloji transferi ve Manas tesislerine taşınması ile ilgili olarak ITRON firması ile görüşmeleri esnasında yatırım teşvik belgesi almak üzere 03.02.2022 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuruda bulunulmuştur. Görüşmeler devam ederken teşvik belgesi başvurusu olumlu sonuçlanmış olup 02.03.2022 tarih ve 533876 sayılı teşvik belgesi Şirketimizce alınmıştır. Yönetim Kurulumuz, sözleşme imzalanmaması halinde yatırımcıları yanlış bilgilendirme ve fiyat üzerinde yapay etki oluşabileceği risklerini dikkate alınarak teşvik belgesinin alındığı tarihte özel durum açıklamasının ertelenmesine ve sözleşme imzalanması durumunda sözleşme ve yatırım teşvik belgesine ilişkin özel durum açıklamalarının birlikte yapılmasına karar vermiştir. Söz konusu yatırımın toplam tutarı 46.446.646 TL'dır. Yatırımın % 43 ‘ü yabancı kaynakla %57 ise öz kaynaklarla finanse edilecektir. Söz konusu yatırımın tamamlanması ile birlikte mevcutta 25.000 adet/yıl olan kapasite 625.000 adet / yıl olarak gerçekleşecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020540BIST