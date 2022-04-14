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***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.04.2022 14:57
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

G4 Doğalgaz Sayacı Üretim Hattının, ITRON (ABD) Firmasından teknoloji transferi ve Manas tesislerine taşınması ile ilgili olarak  ITRON firması ile görüşmeleri esnasında yatırım teşvik belgesi almak üzere    03.02.2022 tarihinde  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuruda bulunulmuştur.  Görüşmeler devam ederken teşvik belgesi başvurusu olumlu sonuçlanmış olup 02.03.2022  tarih ve  533876 sayılı teşvik belgesi  Şirketimizce    alınmıştır. Yönetim Kurulumuz, sözleşme imzalanmaması halinde yatırımcıları yanlış bilgilendirme ve fiyat üzerinde yapay etki oluşabileceği risklerini  dikkate alınarak teşvik belgesinin alındığı tarihte özel durum açıklamasının  ertelenmesine ve sözleşme imzalanması durumunda sözleşme ve yatırım teşvik belgesine ilişkin özel durum açıklamalarının  birlikte yapılmasına  karar vermiştir. Söz konusu yatırımın toplam tutarı 46.446.646 TL'dır. Yatırımın % 43 ‘ü yabancı kaynakla %57 ise öz kaynaklarla finanse edilecektir. Söz konusu yatırımın tamamlanması ile birlikte mevcutta 25.000 adet/yıl olan kapasite 625.000 adet / yıl olarak gerçekleşecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020540


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EKGYO 2,98 2.332.818.765 % 9,96  
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Cumhuriyet 6.154 6.247 13,00  
Tam 6.129 6.280 13,79  
Yarım 2.962 3.038 6,67  
Çeyrek 1.486 1.519 3,34  
Gümüş.Ons 25,58 25,62 -0,15  
Gümüş Gr. 12,03 12,04 -0,05  
B. Petrol 108 108 -1,25  
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