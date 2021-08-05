***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.08.2021 18:00
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi A.S.O. 1. Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Caddesi No: 25 06935 Sincan - Ankara
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler A.S.O. 1. Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Caddesi No: 25 06935 Sincan - Ankara
İnternet Adresi www.manas.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@manas.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
A.S.O. 1. Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Caddesi No: 25 06935 Sincan - Ankara 0312 267 05 03 0312 267 05 09
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu MANAS Enerji Yönetimi, Enerji ve Su kaynakları yönetimi konusunda ürün, hizmet ve yazılım çözümleri sunan teknoloji şirketidir. Şirketin faaliyet gösterdiği ana faaliyet alanları gaz, su, elektrik ve ısı sayaçlarının üretimi, test ve kalibrasyonu, bakımı, bu konularda teknolojik hizmetler sunulması ve enerji verimliliği çözümleri geliştirilmesi, bilgi sistemleri, programlama, yazılım ve danışmanlık hizmetleri vermesi, savunma sanayi sektörü başta olmak üzere endüstriyel alanda tasarım, Ar-Ge, ürün geliştirme, imalat ve teknoloji geliştirme hizmetleri sunulmasıdır.
Şirketin Süresi Süresiz
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 1200000 TRY 6,06 Oy Hakkı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 18600000 TRY 93,94 Yoktur İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET REŞAT GÖRÜR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 20.06.1999 İcrada Görevli Genel Müdür ÖLÇÜ-BİR Dernek Başkanı, Argörür Teknoloji San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, ALPAMIŞ Bilgi Teknoloji San Tic. Ltd. Şti Müdür Evet 34.09 A-B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
HÜSEYİN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 20.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı - Hayır 11.36 A-B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
ABDULLAH ÇÖRTÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.03.2021 İcrada Görevli Değil - Günhan Ostim Alüminyum Dök. Döv. A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Ostim Finans ve İş Merkezi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, T.H. Ostim Radyo TV Yayıncılık A.Ş.-Tasfiye Kurulu Üyesi Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
BESİM MELİH DAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 15.03.2021 İcrada Görevli Değil - - Hayır 0 0 Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır -
HAKKI KINIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 15.03.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 0 Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır -
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖMER CAN GÖNÜLTAŞ Bilgi İşlem Müdürü Yönetici - -
EMRE BAYKUŞ Muhasebe ve Finans Müdürü Muhasebeci - -
SÜLEYMAN EKŞİ AR-GE Müdürü Mühendis - -
ÖZGE CİVELEK Kalite Güvence Müdürü Kimya Mühendisi - -
MERYEM TURAN Uluslararası Pazarlama Satış Müdürü Bilgisayar Mühendisi - -
AHMET RASİM AVCIOĞLU Pazarlama Satış Müdürü Makine Mühendisi - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955063
BIST