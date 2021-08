***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi A.S.O. 1. Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Caddesi No: 25 06935 Sincan - AnkaraÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler A.S.O. 1. Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Caddesi No: 25 06935 Sincan - Ankaraİnternet Adresi www.manas.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@manas.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksA.S.O. 1. Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Caddesi No: 25 06935 Sincan - Ankara 0312 267 05 03 0312 267 05 09Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu MANAS Enerji Yönetimi, Enerji ve Su kaynakları yönetimi konusunda ürün, hizmet ve yazılım çözümleri sunan teknoloji şirketidir. Şirketin faaliyet gösterdiği ana faaliyet alanları gaz, su, elektrik ve ısı sayaçlarının üretimi, test ve kalibrasyonu, bakımı, bu konularda teknolojik hizmetler sunulması ve enerji verimliliği çözümleri geliştirilmesi, bilgi sistemleri, programlama, yazılım ve danışmanlık hizmetleri vermesi, savunma sanayi sektörü başta olmak üzere endüstriyel alanda tasarım, Ar-Ge, ürün geliştirme, imalat ve teknoloji geliştirme hizmetleri sunulmasıdır.Şirketin Süresi SüresizSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 1200000 TRY 6,06 Oy Hakkı İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 18600000 TRY 93,94 Yoktur İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET REŞAT GÖRÜR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 20.06.1999 İcrada Görevli Genel Müdür ÖLÇÜ-BİR Dernek Başkanı, Argörür Teknoloji San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, ALPAMIŞ Bilgi Teknoloji San Tic. Ltd. Şti Müdür Evet 34.09 A-B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -HÜSEYİN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 20.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı - Hayır 11.36 A-B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ABDULLAH ÇÖRTÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.03.2021 İcrada Görevli Değil - Günhan Ostim Alüminyum Dök. Döv. A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Ostim Finans ve İş Merkezi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, T.H. Ostim Radyo TV Yayıncılık A.Ş.-Tasfiye Kurulu Üyesi Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -BESİM MELİH DAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 15.03.2021 İcrada Görevli Değil - - Hayır 0 0 Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır -HAKKI KINIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 15.03.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 0 Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır -Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÖMER CAN GÖNÜLTAŞ Bilgi İşlem Müdürü Yönetici - -EMRE BAYKUŞ Muhasebe ve Finans Müdürü Muhasebeci - -SÜLEYMAN EKŞİ AR-GE Müdürü Mühendis - -ÖZGE CİVELEK Kalite Güvence Müdürü Kimya Mühendisi - -MERYEM TURAN Uluslararası Pazarlama Satış Müdürü Bilgisayar Mühendisi - -AHMET RASİM AVCIOĞLU Pazarlama Satış Müdürü Makine Mühendisi - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955063BIST